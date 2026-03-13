Sucesos

Colisión múltiple entre autobús y tres vehículos deja más de 20 personas afectadas

Accidente ocurrió en Guadalupe de Goicoechea, San José

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Por Sebastián Sánchez
La Cruz Roja desplazó varias unidades a Hatillo para atender la emergencia.
Cruz Roja atiende accidente múltiple en Goicoechea. (Imagen de archivo). (Cruz Roja/Cruz Roja)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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