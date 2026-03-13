Colisión múltiple entre autobús y tres vehículos deja más de 20 personas afectadas

Una colisión entre un autobús y tres vehículos livianos fue reportada la tarde de este viernes en Guadalupe de Goicoechea, San José, específicamente frente al Banco Nacional.

Se informó preliminarmente de más de 20 personas afectadas. Tras ser valorados, los pacientes fueron catalogados como estables; dos de ellos se negaron a ser trasladados a un centro médico.

De acuerdo con el reporte inicial, unidades de la Cruz Roja Costarricense se desplazaron al sitio tras recibir la alerta sobre el choque múltiple.

Los cruzrojistas declararon situación como contralada y desmovilizaron los recursos.