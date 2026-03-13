Niño de 8 años es trasladado grave al Hospital Nacional de Niños tras sufrir quemaduras con olla hirviendo

El menor fue trasladado del hospital de Guápiles al Hospital Nacional de Niños, en San José. (Foto de archivo).

Un menor de 8 años fue trasladado la tarde de este viernes en condición grave desde el hospital de Guápiles hacia el Hospital Nacional de Niños (HNN), luego de sufrir quemaduras en gran parte de su cuerpo.

El traslado se realizó en una ambulancia de la Cruz Roja Costarricense, que lo movilizó desde Guápiles hacia el centro médico especializado en San José.

De acuerdo con información preliminar, el niño presenta quemaduras en gran parte del cuerpo y fue movilizado en estado grave.

Según versiones iniciales, el menor habría sufrido las lesiones luego de que una olla con líquido hirviendo le cayera encima.

La Cruz Roja indicó que no atendió directamente el incidente y que su participación se limitó al traslado del paciente hasta el HNN.