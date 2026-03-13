Sucesos

Niño de 8 años es trasladado grave al Hospital Nacional de Niños tras sufrir quemaduras con olla hirviendo

Inicialmente fue atendido en centro médico de Guápiles

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Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
La víctima sufrió un paro cardiorrespiratorio por un trauma severo en la cabeza mientras era trasladada de emergencia hacia el Hospital de Guápiles
El menor fue trasladado del hospital de Guápiles al Hospital Nacional de Niños, en San José. (Foto de archivo). (Reiner Montero/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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