Nuevo crimen en Limón: cinco gatilleros ingresan a vivienda y ejecutan a ganadero

El homicidio se registró en el cantón de Guácimo. (Imagen con fines ilustrativos).

Un nuevo hecho de violencia sacudió la provincia de Limón la noche de este jueves, cuando un hombre fue asesinado a balazos en la comunidad de Agrimaga, en el distrito de Río Jiménez de Guácimo.

De acuerdo con información preliminar, al menos cinco hombres encapuchados habrían llegado hasta la vivienda de la víctima, ubicada a unos tres kilómetros al oeste del tanque de agua de Agrimaga.

El hombre, de entre 40 y 45 años, se encontraba en uno de sus camiones ganaderos cuando fue atacado.

Según versiones recabadas en el lugar, los sospechosos ingresaron por la parte trasera del inmueble, que colinda con una finca donde el hombre mantenía ganado, y dispararon contra él.

La víctima quedó tendida entre dos viviendas. Vecinos indicaron, bajo reserva de identidad, que los atacantes también ingresaron a la casa y dispararon varias veces contra personas que se encontraban dentro.

Unidades de la Cruz Roja acudieron a la escena y confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Además, valoraron a una mujer adulta, quien no sufrió lesiones de gravedad y permaneció en el sitio.

Familiares de la víctima señalaron que el ataque no habría sido producto de un asalto, sino un hecho dirigido específicamente a causarle la muerte. Vecinos indicaron que el ahora fallecido era oriundo de San José y se dedicaba a la ganadería.

Las autoridades judiciales quedaron a cargo del levantamiento del cuerpo y de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.