Conductor ebrio embiste a motociclista y termina detenido: video lo evidencia

Un conductor ebrio embistió a un motociclista en Escazú.

La Policía Municipal de Escazú divulgó un video en el que se aprecia cómo un conductor, en estado de ebriedad, embiste a un motociclista.

Tras los hechos, ese cuerpo policial detuvo al sujeto por los presuntos delitos de lesiones culposas y conducción temeraria.

En el video se observa cómo el conductor del vehículo intenta girar a la izquierda, sin percatarse de la aproximación de una motocicleta, lo que finalmente provoca el choque.

Accidente En Escazú

Según las autoridades, la aprehensión se dio gracias a que motociclistas particulares impidieron la huida de conductor.

Tras aplicarle la prueba de alcoholemia, el resultado dio positivo, según informó la Policía Municipal.

La Cruz Roja atendió a la víctima, quien fue trasladada al Hospital del Trauma debido a que sufrió una perforación en la pierna y sangrado.

El hombre detenido quedó a la orden del Ministerio Público.