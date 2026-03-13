Conductor ebrio embiste a motociclista y termina detenido: video lo evidencia

La Policía Municipal de Escazú divulgó un video en el que se aprecia cómo un conductor, en estado de ebriedad, embiste a un motociclista.
Tras los hechos, ese cuerpo policial detuvo al sujeto por los presuntos delitos de lesiones culposas y conducción temeraria.
En el video se observa cómo el conductor del vehículo intenta girar a la izquierda, sin percatarse de la aproximación de una motocicleta, lo que finalmente provoca el choque.
Según las autoridades, la aprehensión se dio gracias a que motociclistas particulares impidieron la huida de conductor.
Tras aplicarle la prueba de alcoholemia, el resultado dio positivo, según informó la Policía Municipal.
La Cruz Roja atendió a la víctima, quien fue trasladada al Hospital del Trauma debido a que sufrió una perforación en la pierna y sangrado.
El hombre detenido quedó a la orden del Ministerio Público.