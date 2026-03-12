Alerta por menor en riesgo llevó al OIJ a detener a sospechoso de producción de pornografía

El OIJ detuvo a un hombre sospechoso de producción de pornografía.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo la mañana de este jueves a un hombre de 41 años, de apellido Guillén, como sospechoso del delito de producción de pornografía mediante el uso de dispositivos electrónicos.

La detención ocurrió en la vía pública del distrito de San Antonio, en Desamparados, San José.

Según el OIJ, posterior a la aprehensión, se allanó una vivienda en esa localidad para obtener pruebas relevantes para el caso.

La investigación se inició la semana anterior tras recibir información confidencial en la que se alertaba que una persona menor de edad podría encontrarse en riesgo por el aparente delito.

Se decomisaron evidencias y el detenido será remitido al Ministerio Público.