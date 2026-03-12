¿Cuándo será extraditado Celso Gamboa a Estados Unidos? Fiscal general da pista clave

Estados Unidos tendrá dos meses, a partir del aval final de un juez, para ejecutar la extradición de Celso Gamboa.

En un período máximo de dos meses será extraditado el exmagistrado Celso Gamboa, a partir del momento en que el tribunal penal otorgue el aval final.

Así lo anunció el fiscal general de la República, Carlo Díaz, en las afueras de los tribunales de justicia, en San José.

“Una vez que se corrobore y que se disponga por parte del tribunal que corresponde la extradición, se otorgan dos meses, que esperamos sea mucho antes. El plazo máximo establecido por ley sería de dos meses para que el Gobierno de los Estados Unidos materialice la recepción de estas personas”, explicó Díaz.

El mismo plazo corre para el también extraditable Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.

El envío a Estados Unidos dio un paso firme esta mañana, cuando se confirmó que ese país envió las promesas formales solicitadas por el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia de San José, como garantía de que los acusados no reciban, eventualmente, una condena más alta que la pena máxima aplicable en Costa Rica: 50 años.

Asimismo, la promesa de que se descontará de una eventual pena el tiempo que los imputados han permanecido en detención provisional en Costa Rica.

En el caso de Pecho de Rata, existe una condición adicional, pues Estados Unidos se comprometió a no juzgarlo por hechos anteriores a 2014, pues dichas causas ya fueron condenadas en Costa Rica.

Estas condiciones eran parte de los requisitos solicitados por el tribunal que conoció la apelación presentada dentro del procedimiento de extradición, con el objetivo de que el Estado requirente brindara garantías formales respecto al tratamiento jurídico que recibirán los costarricenses.

¿Qué falta?

Ahora, solo falta que el juez que tramita el caso verifique los requisitos. Una vez realizado este paso, se ordenará oficialmente la extradición.

Es a partir de ese momento que EE.UU. tendrá dos meses para concretar los envíos.

Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, está próximo a ser extraditado a Estados Unidos. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

En Costa Rica, ninguna causa penal impide la extradición de Gamboa y López. Aunque ambos registraban procesos judiciales en trámite, el Ministerio Público solicitó criterios de oportunidad, los cuales fueron avalados por los tribunales, con el fin de priorizar las extradiciones sobre los expedientes pendientes en el país.

El fiscal agregó que la entrega de López y Gamboa se llevará a cabo en el aeropuerto Juan Santamaría. Allí, un juez entregará a los extraditables en medio de un operativo a cargo de la Policía Judicial.

Una vez que se materialice la entrega, las autoridades estadounidenses tomarán el control y ambos hombres serán trasladados a Texas en un avión de ese país.