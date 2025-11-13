Viernes lluvioso en Costa Rica: tormentas eléctricas y aguaceros, estas son las regiones más afectadas

Aguaceros y tormentas impactarán varias regiones este viernes por influencia de la zona de convergencia intertropical.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 14 de noviembre el país experimentará condiciones atmosféricas influenciadas por la zona de convergencia intertropical, que se mantiene activa al sur de América Central.

Este fenómeno favorecerá el ingreso de humedad e inestabilidad en el territorio nacional. Por esta razón, el cielo amanecerá con nubosidad entre parcial y total en la mayor parte del país y podrían presentarse lluvias aisladas en sectores costeros del Pacífico, el Caribe y la zona norte.

Durante la tarde, el Pacífico Central y el Pacífico Sur enfrentarán la mayor actividad lluviosa, con chubascos aislados y tormentas eléctricas ocasionales. Además, no se descartan lluvias en la península de Nicoya, el Valle Central, así como en sectores montañosos de la zona norte y el Caribe.

En el Valle Central, el día iniciará con cielo parcialmente nublado. Por la tarde, se prevé mayor cobertura nubosa con posibilidad de lluvias aisladas y tormentas. En San José se alcanzarán temperaturas entre los 18,2 °C y 25,1 °C.

El Pacífico Norte tendrá nubosidad variable a lo largo del día, con aguaceros y tormentas por la tarde, especialmente en zonas costeras. En Nicoya y Puntarenas se registrarán mínimas de 20 °C y máximas de 34 °C.

En el Pacífico Central, el cielo presentará nubosidad desde horas tempranas. Se anticipan chubascos y tormentas dispersas en la tarde, mientras que en la noche continuará la nubosidad con lluvias ocasionales. Parrita mostrará temperaturas entre los 22,9 °C y 30,9 °C.

El Pacífico Sur mantendrá condiciones similares, con alta nubosidad y lluvias intermitentes en distintos momentos del día. En Golfito, el termómetro oscilará entre 23,2 °C y 30,4 °C.

Para el Caribe Norte, se espera nubosidad parcial y lluvias ocasionales durante la mañana, con chubascos aislados en la tarde. Guápiles marcará temperaturas entre los 23,1 °C y 29,7 °C.

En el Caribe Sur, las condiciones serán más estables, con cielos parcialmente nublados y baja probabilidad de lluvias. Limón tendrá una mínima de 23,3 °C y una máxima de 30,1 °C.

La zona norte presentará cielos nublados en la mañana, con posibles lluvias. Por la tarde y noche, se esperan chubascos aislados, principalmente en sectores montañosos. Ciudad Quesada reportará temperaturas de 18,1 °C a 26 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:30 a. m. y se pondrá a las 5:11 p. m. La luna se dirige hacia su fase nueva, saldrá a la 1:08 a. m. y se ocultará a la 1:33 p. m.