Lluvias aisladas y viento moderado marcarán el clima este jueves en Costa Rica

El Caribe, Pacífico Sur y zona norte tendrán lluvias este jueves por efectos del empuje frío N.° 3, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este jueves 13 de noviembre persistirá la influencia del empuje frío N.° 3 sobre el país, aunque su intensidad disminuirá de forma gradual a lo largo del día.

Esta situación generará condiciones inestables en varias regiones, con presencia de nubosidad, vientos moderados y lluvias dispersas.

Durante la madrugada y la mañana se anticipa un cielo mayormente nublado en la zona norte y el Caribe, con lluvias dispersas en ambas regiones.

Parte de esta nubosidad se extenderá hacia el norte y este del Valle Central, donde podrían registrarse lloviznas aisladas en sectores montañosos. En San José, la temperatura mínima será de 18,3 °C y la máxima de 26 °C, mientras que en Cartago se esperan valores entre los 15,8 °C y los 22,1 °C.

En el Pacífico Norte se mantendrá un ambiente mayormente estable con poca nubosidad, aunque en la tarde podrían presentarse lluvias aisladas sobre la península de Nicoya. En Bagaces, las temperaturas oscilarán entre los 21,3 °C y los 32,5 °C.

El Pacífico Central experimentará condiciones similares durante la mañana, con cielos parcialmente nublados. Para la tarde se prevé el desarrollo de aguaceros aislados con posible tormenta eléctrica. En Parrita, la temperatura mínima será de 22,4 °C y la máxima de 31,2 °C.

En el Pacífico Sur habrá nubosidad parcial en la madrugada y mañana, con posibilidad de lluvias costeras. Por la tarde se pronostica un aumento en la cobertura nubosa y la ocurrencia de lluvias con tormentas. Golfito registrará una temperatura mínima de 21,4 °C y una máxima de 32,2 °C.

En el Caribe Norte y Sur, las condiciones estarán marcadas por cielo mayormente nublado con lluvias aisladas a lo largo del día. En Tortuguero se esperan temperaturas entre los 22,4 °C y los 27,8 °C, mientras que en Sixaola se ubicará entre los 21,5 °C y los 28,4 °C.

La zona norte iniciará la jornada con cielo cubierto y lluvias ocasionales, y durante la tarde se mantendrá parcialmente nublada con precipitaciones dispersas. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 16,4 °C y la máxima de 27,1 °C.

El IMN destacó que los vientos moderados seguirán presentes, principalmente en sectores montañosos y del norte del país. Además, el ingreso de humedad desde el Caribe y el Pacífico continuará alimentando la inestabilidad atmosférica durante la tarde, especialmente en regiones del Pacífico Sur, Caribe y zona norte.

Este comportamiento responde al debilitamiento progresivo del empuje frío N.° 3, el cual aún genera efectos sobre el clima nacional. Ante estas condiciones, se recomienda precaución por acumulación de agua en caminos y posibles ráfagas de viento en áreas elevadas.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:30 a. m. y su puesta a las 5:11 p. m. La luna saldrá a las 12:21 a. m. y se ocultará a las 12:56 p. m., en una fase de tránsito hacia luna nueva.