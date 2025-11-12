Sucesos

Lluvias aisladas y viento moderado marcarán el clima este jueves en Costa Rica

El pronóstico del IMN para este jueves prevé lluvias en varias regiones, con nubosidad en el Valle Central y vientos moderados por empuje frío

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El paso de la onda tropical n.° 18 generará lluvias intensas y cielos nublados este sábado en la mayor parte del país, según el IMN.
El Caribe, Pacífico Sur y zona norte tendrán lluvias este jueves por efectos del empuje frío N.° 3, según el IMN. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.