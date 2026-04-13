Vientos y calor intenso marcarán el clima este martes en Costa Rica: consulte el pronóstico

El IMN pronostica vientos fuertes, calor intenso y lluvias aisladas este martes en varias regiones de Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 14 de abril el país mantendrá condiciones influenciadas por la disminución de humedad y la presencia de vientos alisios fuertes.

El reporte indica que el viento tendrá ráfagas entre 40 km/h y 60 km/h en partes bajas del Valle Central. En el Pacífico Norte y zonas montañosas, las ráfagas alcanzarán entre 60 km/h y 85 km/h. Además, el ambiente presentará menor contenido de humedad en comparación con días previos.

Durante la mañana, gran parte del territorio nacional tendrá cielos con pocas nubes y parcialmente nublado. Para la tarde, el IMN prevé desarrollo de nubosidad en sectores montañosos del Pacífico Central y alrededores del golfo Dulce, donde se presentarán lluvias aisladas.

En el Caribe y la zona norte, el cielo variará entre parcialmente nublado y nublado. En estas regiones se estiman lluvias débiles y aisladas, principalmente en áreas montañosas.

En el Valle Central, el viento será constante durante el día y el cielo se mantendrá entre pocas nubes y parcialmente nublado. En San José, la temperatura mínima será de 17,1 °C y la máxima de 24,8 °C.

El Pacífico Norte registrará condiciones despejadas y ventosas durante toda la jornada. El calor será intenso en la región. En Nicoya, la temperatura mínima será de 23,4 °C y la máxima de 38,1 °C.

En el Pacífico Central, la mañana iniciará con pocas nubes. En la tarde aumentará la nubosidad con lluvias en zonas montañosas. En Parrita, la temperatura oscilará entre 18,7 °C y 32,7 °C.

El Pacífico Sur tendrá condiciones de pocas nubes en la mañana. En la tarde, se presentarán chubascos cerca del golfo Dulce. En Golfito, la temperatura mínima será de 22,8 °C y la máxima de 30,5 °C.

En el Caribe Norte, el cielo variará entre pocas nubes y parcialmente nublado. Se estiman lluvias aisladas y lloviznas en montañas. En Guápiles, la temperatura mínima será de 21,4 °C y la máxima de 28,9 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares, con lluvias en sectores montañosos durante la tarde. En Limón, la temperatura mínima será de 22 °C y la máxima de 28,3 °C.

En la zona norte, el cielo estará entre pocas nubes y parcialmente nublado. Se estiman chubascos aislados hacia el sector norte y viento en montañas. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 16,3 °C y la máxima de 28,5 °C.

El IMN destaca que el patrón ventoso y la reducción de humedad serán factores dominantes durante la jornada en todo el país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:27 a. m. y la puesta a las 5:46 p. m. La salida de la luna será a las 3:09 a. m. y la puesta a las 3:24 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.