Vientos y calor intenso marcarán el clima este martes en Costa Rica: consulte el pronóstico

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 14 de abril el país mantendrá condiciones influenciadas por la disminución de humedad y la presencia de vientos alisios fuertes.
El reporte indica que el viento tendrá ráfagas entre 40 km/h y 60 km/h en partes bajas del Valle Central. En el Pacífico Norte y zonas montañosas, las ráfagas alcanzarán entre 60 km/h y 85 km/h. Además, el ambiente presentará menor contenido de humedad en comparación con días previos.
Durante la mañana, gran parte del territorio nacional tendrá cielos con pocas nubes y parcialmente nublado. Para la tarde, el IMN prevé desarrollo de nubosidad en sectores montañosos del Pacífico Central y alrededores del golfo Dulce, donde se presentarán lluvias aisladas.
En el Caribe y la zona norte, el cielo variará entre parcialmente nublado y nublado. En estas regiones se estiman lluvias débiles y aisladas, principalmente en áreas montañosas.
En el Valle Central, el viento será constante durante el día y el cielo se mantendrá entre pocas nubes y parcialmente nublado. En San José, la temperatura mínima será de 17,1 °C y la máxima de 24,8 °C.
El Pacífico Norte registrará condiciones despejadas y ventosas durante toda la jornada. El calor será intenso en la región. En Nicoya, la temperatura mínima será de 23,4 °C y la máxima de 38,1 °C.
En el Pacífico Central, la mañana iniciará con pocas nubes. En la tarde aumentará la nubosidad con lluvias en zonas montañosas. En Parrita, la temperatura oscilará entre 18,7 °C y 32,7 °C.
El Pacífico Sur tendrá condiciones de pocas nubes en la mañana. En la tarde, se presentarán chubascos cerca del golfo Dulce. En Golfito, la temperatura mínima será de 22,8 °C y la máxima de 30,5 °C.
En el Caribe Norte, el cielo variará entre pocas nubes y parcialmente nublado. Se estiman lluvias aisladas y lloviznas en montañas. En Guápiles, la temperatura mínima será de 21,4 °C y la máxima de 28,9 °C.
El Caribe Sur presentará condiciones similares, con lluvias en sectores montañosos durante la tarde. En Limón, la temperatura mínima será de 22 °C y la máxima de 28,3 °C.
En la zona norte, el cielo estará entre pocas nubes y parcialmente nublado. Se estiman chubascos aislados hacia el sector norte y viento en montañas. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 16,3 °C y la máxima de 28,5 °C.
El IMN destaca que el patrón ventoso y la reducción de humedad serán factores dominantes durante la jornada en todo el país.
Efemérides
En San José, la salida del sol será a las 5:27 a. m. y la puesta a las 5:46 p. m. La salida de la luna será a las 3:09 a. m. y la puesta a las 3:24 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.