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Vientos y calor intenso marcarán el clima este martes en Costa Rica: consulte el pronóstico

El IMN advierte sobre vientos fuertes y ambiente seco este martes en Costa Rica. Conozca qué regiones tendrán lluvias aisladas y cómo variarán las temperaturas durante el día

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Por Silvia Ureña Corrales
Las ráfagas de viento continuarán durante el viernes, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
El IMN pronostica vientos fuertes, calor intenso y lluvias aisladas este martes en varias regiones de Costa Rica. (Canva/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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