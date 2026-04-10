Lluvias y fuertes vientos marcarán el clima este sábado en Costa Rica: así estará por región

Vientos intensos, lluvias en el Caribe y calor en Guanacaste marcarán el clima de este sábado, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 11 de abril el país tendrá condiciones influenciadas por altas presiones atmosféricas al norte del Caribe. Este patrón favorecerá vientos alisios acelerados y mayor ingreso de humedad hacia el territorio nacional.

El IMN indica que las ráfagas alcanzarán entre 30 km/h y 60 km/h en el Valle Central. En el Pacífico Norte y zonas montañosas los valores oscilarán entre 60 km/h y 80 km/h. En el norte de Guanacaste se estiman máximos de hasta 95 km/h.

Durante la jornada, la nubosidad variable dominará el Caribe y la zona norte. Estas condiciones generarán lluvias durante el día. La intensidad aumentará en la noche y la madrugada. Esta cobertura nubosa se extenderá hacia el este del Valle Central, donde el IMN prevé lloviznas y lluvias débiles.

En la tarde, el Pacífico Sur registrará aguaceros aislados con probabilidad moderada de tormenta. Estas precipitaciones tenderán a desplazarse hacia el Pacífico Central. El resto del país mantendrá condiciones más estables.

El Valle Central tendrá cielos de parcial a mayormente nublados durante el día, con lluvias hacia el sector este. San José registrará una temperatura mínima de 18,6 °C y una máxima de 24,3 °C.

En el Pacífico Norte predominará el tiempo despejado y ventoso en todos los periodos. Liberia alcanzará una mínima de 23,2 °C y una máxima de 36,9 °C, una de las más altas del país.

El Pacífico Central iniciará con pocas nubes. En la tarde aumentará la nubosidad con lluvias en sectores montañosos. Quepos presentará temperaturas entre 23 °C y 32,3 °C.

Para el Pacífico Sur, el IMN proyecta nubosidad parcial con posibilidad de chubascos en la tarde. Golfito tendrá una mínima de 22,7 °C y una máxima de 34,3 °C.

En el Caribe Norte persistirán condiciones nubladas con lluvias a lo largo del día. Guápiles reportará una temperatura mínima de 22,8 °C y una máxima de 28,9 °C.

El Caribe Sur presentará un patrón similar, con lluvias recurrentes y cielos mayormente cubiertos. Limón tendrá valores entre 22,1 °C y 28,6 °C.

La zona norte registrará abundante nubosidad y precipitaciones aisladas durante toda la jornada. Ciudad Quesada experimentará una mínima de 17,4 °C y una máxima de 28,4 °C.

El IMN señala que las temperaturas frescas dominarán el Caribe, la zona norte y el este del Valle Central. En el resto del país persistirá un ambiente cálido propio de la época.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:28 a. m. y la puesta a las 5:46 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia luna nueva.