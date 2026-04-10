Sucesos

Lluvias y fuertes vientos marcarán el clima este sábado en Costa Rica: así estará por región

Conozca cuáles zonas tendrán más afectación y a qué hora se presentarán las precipitaciones

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Por Silvia Ureña Corrales
Fuerte aguacero y neblina en la General Cañas
Vientos intensos, lluvias en el Caribe y calor en Guanacaste marcarán el clima de este sábado, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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