Vientos fuertes y lluvias este viernes en Costa Rica: así estará el clima por región

El IMN pronostica vientos fuertes, lluvias en Caribe y zona norte, y tormentas aisladas en el Pacífico para este viernes en Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 10 de abril el país presentará condiciones ventosas y mayor cobertura nubosa, con lluvias en varias regiones.

El aumento en la presión atmosférica provocará ráfagas entre 30 km/h y 60 km/h en el Valle Central. En zonas montañosas y el Pacífico Norte se estiman vientos entre 60 km/h y 80 km/h, con máximos cercanos a 90 km/h en el norte de Guanacaste.

Además, el ingreso de humedad favorecerá nubosidad en el Caribe y la zona norte, con precipitaciones durante el día. Esta nubosidad también alcanzará sectores montañosos y el este del Valle Central, en especial Cartago.

Durante la tarde, el Pacífico Central y el Pacífico Sur tendrán chubascos aislados con probabilidad moderada de tormenta eléctrica.

En el Valle Central, el cielo estará de parcial a mayormente nublado durante toda la jornada, con lloviznas en sectores del este. San José tendrá una temperatura mínima de 17,8 °C y máxima de 24,6 °C.

El Pacífico Norte registrará condiciones ventosas y nubosidad variable. Liberia alcanzará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 36,7 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará entre pocas nubes y nubosidad parcial. Se estiman lluvias en zonas montañosas por la tarde. Quepos tendrá una mínima de 23,7 °C y máxima de 31,5 °C.

El Pacífico Sur presentará nubosidad parcial en la mañana. En la tarde se prevén lluvias con tormenta eléctrica en algunos sectores. Golfito registrará una mínima de 23,7 °C y una máxima de 34,3 °C.

El Caribe Norte mantendrá cielo mayormente nublado con lluvias aisladas desde la mañana. En la noche persistirán las precipitaciones. Guápiles tendrá temperaturas entre 19,7 °C y 28 °C.

En el Caribe Sur, se estiman lluvias dispersas durante gran parte del día. Limón registrará una mínima de 23,1 °C y una máxima de 28,7 °C.

La zona norte tendrá abundante nubosidad con lluvias aisladas. Ciudad Quesada presentará una temperatura mínima de 19,2 °C y máxima de 29,2 °C.

El IMN señala que las temperaturas en el Caribe, la zona norte y el este del Valle Central serán más frescas debido a la nubosidad.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:29 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.