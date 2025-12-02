Vientos moderados y cielos nublados este miércoles en Costa Rica: estas son las zonas más afectadas

El miércoles traerá lluvias en el Pacífico y zona norte, mientras que el Pacífico Norte experimentará las temperaturas más altas del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este miércoles 3 de diciembre Costa Rica presentará condiciones variables, con cielos mayormente nublados durante la tarde y posibilidad de lluvias en sectores del Pacífico y la zona norte.

La zona de convergencia intertropical se ubicó frente a la costa pacífica del país debido al debilitamiento de los vientos alisios en el mar Caribe. Esta situación provocará un aumento en el contenido de humedad en la atmósfera, con mayor impacto en el Pacífico Sur, el Pacífico Central, la zona norte y el oeste del Valle Central.

En el Valle Central, se prevé cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, con aumento de la nubosidad en horas de la tarde. Se anticiparon lluvias de corta duración al oeste de la región. San José presentará una mínima de 17,2 °C y una máxima de 25 °C, mientras que en Cartago, la temperatura oscilará entre 14,2 °C y 22,2 °C.

El Pacífico Norte se mantendrá con pocas nubes durante la mañana, acompañado de vientos en las montañas. En la tarde y noche habrá cielos parcialmente nublados con viento moderado en el norte. Puntarenas experimentará las temperaturas más altas del día, con una mínima de 23,6 °C y una máxima de 34,8 °C, mientras que Nicoya alcanzará los 33,5 °C.

En el Pacífico Central, se reportará cielo poco a parcialmente nublado en la mañana. Para la tarde, el pronóstico indicó chubascos dispersos. Parrita se ubicará entre los 17 °C y los 30,3 °C, siendo una de las temperaturas más variables de la región.

El Pacífico Sur registrará mayor inestabilidad. Se anticipan lluvias ocasionales en la tarde, con cielos parcialmente nublados en la mañana y nublados en horas posteriores. En Golfito, la temperatura mínima será de 21 °C y la máxima de 27,2 °C, mientras que en San Isidro de El General se ubicará entre 20,2 °C y 24,8 °C.

Para el Caribe Norte, el IMN informó cielos parcialmente nublados en la mayoría del día, con posibilidad de lluvias breves en zonas montañosas por la tarde. En Guápiles, la temperatura se mantendrá entre 22,4 °C y 28,5 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones similares, con cielos parcialmente nublados y lluvias en zonas altas durante la tarde. Sixaola tendrá una mínima de 23,1 °C y una máxima de 29,7 °C.

En la zona norte, se prevé cielo parcialmente nublado en toda la jornada. En la tarde podrían presentarse lluvias breves y aisladas. Upala destacará con una temperatura máxima de 31,8 °C y mínima de 21,9 °C, mientras que en Ciudad Quesada la temperatura oscilará entre 15,7 °C y 26,9 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:39 a. m. y se ocultará a las 5:14 p. m.. La luna se encamina hacia su fase llena, con salida a las 4:01 p. m. y puesta a las 4:04 a. m. del día siguiente.