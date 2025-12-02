Sucesos

Vientos moderados y cielos nublados este miércoles en Costa Rica: estas son las zonas más afectadas

Pronóstico del clima en Costa Rica para este miércoles: lluvias en el Pacífico, temperaturas altas en el norte y cielo nublado en el Valle Central

Por Silvia Ureña Corrales
Neblina, viento y frío sobre Cartago
El miércoles traerá lluvias en el Pacífico y zona norte, mientras que el Pacífico Norte experimentará las temperaturas más altas del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







