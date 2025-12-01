Lluvias y cielo nublado marcarán el clima en Costa Rica este martes

El país vivirá una jornada variable con aguaceros aislados y calor, según el pronóstico del IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este martes 2 de diciembre de 2025 se mantendrán condiciones contrastantes en Costa Rica, debido a la influencia de los vientos alisios.

Durante la mañana, se reportará mayor nubosidad hacia las montañas de la zona norte, con posibilidad de lloviznas en la frontera norte. Por la tarde, se desarrollarán aguaceros en el Pacífico Sur y chubascos dispersos en el Pacífico Central, así como lluvias aisladas en el oeste del Valle Central y sur de la península de Nicoya.

En el Valle Central, predominarán los cielos poco nublados por la mañana y parcialmente nublados por la tarde. En San José, se prevé una mínima de 17,9 °C y una máxima de 24,1 °C, con vientos ocasionales en las montañas.

El Pacífico Norte presentará un ambiente caluroso y con pocas nubes. Las temperaturas serán elevadas, especialmente en Nicoya, donde se registrará una máxima de 33,1 °C y una mínima de 21,8 °C. Se mantendrán vientos moderados en sectores al norte.

En el Pacífico Central, el cielo estará parcialmente nublado, con posibilidad de chubascos dispersos por la tarde. En Parrita, se esperan temperaturas entre los 17,5 °C y los 30,3 °C.

El Pacífico Sur será la región más afectada por las lluvias, con aguaceros y cielo cubierto en la tarde. Golfito tendrá temperaturas entre los 20,9 °C y los 27,2 °C.

La región del Caribe Norte experimentará nubosidad parcial y lluvias ocasionales, especialmente en la mañana. En Guápiles, la temperatura mínima será de 22 °C y la máxima de 27,1 °C.

En el Caribe Sur, se mantendrán condiciones similares, con cielos parcialmente nublados y baja probabilidad de lluvia. Limón registrará temperaturas entre los 21,5 °C y los 28,1 °C.

La zona norte iniciará el día con nubosidad parcial. En la tarde, se prevén lluvias dispersas en áreas montañosas. Ciudad Quesada presentará una mínima de 16,4 °C y una máxima de 25,3 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:38 a. m. y la puesta a las 5:13 p. m.. La luna saldrá a las 3:05 p. m. y se pondrá a las 3:02 a. m., acercándose a su fase de luna llena.

