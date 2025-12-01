Sucesos

Aguaceros con tormenta eléctrica esta tarde en varias zonas de Costa Rica: estas son las regiones

Lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento azotarán esta tarde varias regiones del país. Conozca las zonas en mayor riesgo

Por Silvia Ureña Corrales
El domingo estará marcado por aguaceros en el Valle Central, Caribe y Pacífico, según el IMN.
IMN alerta por lluvias fuertes en el Pacífico y Valle Central, con alta saturación de suelos que podría provocar emergencias. (Canva /Canva)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

