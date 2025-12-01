Aguaceros con tormenta eléctrica esta tarde en varias zonas de Costa Rica: estas son las regiones

IMN alerta por lluvias fuertes en el Pacífico y Valle Central, con alta saturación de suelos que podría provocar emergencias.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) alertó este lunes 1.° de diciembre que las condiciones atmosféricas darán paso a aguaceros intensos con tormenta eléctrica durante la tarde en múltiples regiones del país.

Según el informe, el aumento de la humedad atmosférica y la disminución de los vientos alisios, junto con factores locales como brisas marinas húmedas, favorecerán el desarrollo de lluvias en el Pacífico Central y Sur, así como en la península de Nicoya y el Valle Central.

Zonas bajo mayor afectación

El IMN indicó que se esperan precipitaciones entre 40 y 75 mm en un periodo de seis a 12 horas en el Pacífico Central y Sur. En el Valle Central y alrededores de la península de Nicoya, los acumulados estarán entre 10 y 40 mm en el mismo lapso.

Además, en las montañas de la zona norte y el Caribe Norte, podrían presentarse chubascos con tormenta eléctrica ocasional, con acumulados entre 15 y 40 mm en un periodo de seis horas.

Un aguacero fuerte, según los parámetros meteorológicos, corresponde a un acumulado de 60 mm o más en tres horas.

Riesgo de inundaciones y deslizamientos

El Pacífico Sur enfrenta un riesgo elevado debido a niveles de saturación de suelos entre el 85% y el 95%. Las localidades de Pérez Zeledón, Golfito, Puerto Jiménez, Osa, Corredores y Coto Brus son especialmente vulnerables.

En el Caribe Norte y la cuenca del Sarapiquí, los suelos mantienen saturaciones medias, lo que también podría generar inundaciones y deslizamientos, advirtió el IMN.

Recomendaciones del IMN

Ante este panorama, el IMN recomendó: