Lunes con lluvias dispersas y más nubosidad en varias regiones de Costa Rica: estas son las zonas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este lunes 1.° de diciembre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán influenciadas por vientos alisios moderados y humedad superficial, factores que favorecerán mayor presencia de nubes y algunas lluvias en distintas regiones del país.

Durante la mañana, se anticipa cielo parcialmente nublado en la mayoría del territorio nacional, con aumento de nubosidad hacia el Caribe y la zona norte. Al mediodía y en la tarde se esperan lluvias dispersas en sectores montañosos del Caribe y en el centro de la zona norte. En el Pacífico Central y Sur podrían presentarse chubascos localizados, especialmente en zonas montañosas y sectores bajos del litoral sur.

En el Valle Central, predominará un cielo con pocas nubes en la madrugada y la mañana. Por la tarde, aumentará la nubosidad con posibles lluvias aisladas en las montañas del este. En San José, la temperatura mínima será de 17,4 °C y la máxima de 25,8 °C.

El Pacífico Norte presentará condiciones estables durante el día, con cielos parcialmente nublados y vientos alisios constantes. Se mantendrá el ambiente cálido, especialmente en Liberia, donde se reportará una mínima de 21,4 °C y una máxima de 32,4 °C.

En el Pacífico Central, el cielo estará poco nublado en la madrugada y la mañana, con probabilidad de chubascos aislados por la tarde. En Quepos, las temperaturas oscilarán entre los 20,6 °C y los 30,5 °C.

El Pacífico Sur mostrará condiciones parcialmente nubladas durante todo el día, aunque en la tarde podrían desarrollarse lluvias dispersas en zonas bajas. Golfito tendrá una mínima de 21,1 °C y una máxima de 28,3 °C.

En el Caribe Norte, el día comenzará con nubosidad ocasional y lluvias aisladas. Por la tarde, se intensificará la cobertura nubosa con precipitaciones dispersas en varios sectores. En Tortuguero, la mínima será de 21,6 °C y la máxima de 28,5 °C.

Para el Caribe Sur, se prevé nubosidad variable en la madrugada, con predominio de cielos nublados durante la mañana. Por la tarde, podrían presentarse lluvias al oeste de la región. En Sixaola, se estiman temperaturas entre 21,9 °C y 30,6 °C.

La zona norte enfrentará un lunes con nubosidad ocasional en la mañana, condiciones parcialmente nubladas en la tarde y posibles chubascos en sectores montañosos. Upala registrará una mínima de 22,2 °C y una máxima de 30,5 °C.

El IMN destacó que los vientos alisios se mantendrán activos, especialmente en el norte del país. Además, el aumento en el contenido de humedad favorecerá la formación de nubosidad desde horas tempranas, con una mayor incidencia en el Caribe. Se recomienda precaución en zonas propensas a deslizamientos debido a las lluvias aisladas esperadas en regiones montañosas.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:38 a. m. y la puesta a las 5:13 p. m.. La fase lunar se encontrará en transición hacia luna llena.