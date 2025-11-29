Sucesos

Prepárese: lluvias dispersas y nubosidad dominarán gran parte de Costa Rica este domingo

Este domingo traerá cambios en el tiempo: conozca las zonas con lluvias, el comportamiento del viento y las temperaturas que se esperan

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Neblina y lluvias en el país han marcado la jornada del 29 de diciembre con distintos niveles de intensidad a lo largo del territorio. Fotografía:
Chubascos dispersos se presentarán este domingo en el Pacífico Sur y Central, con influencia de vientos alisios por la mañana. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClimaClima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.