Prepárese: lluvias dispersas y nubosidad dominarán gran parte de Costa Rica este domingo

Chubascos dispersos se presentarán este domingo en el Pacífico Sur y Central, con influencia de vientos alisios por la mañana.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 30 de noviembre las condiciones del tiempo estarán influenciadas por alta presión atmosférica en la cuenca del mar Caribe, lo que mantendrá vientos alisios de intensidad moderada durante la madrugada y mañana.

Durante la tarde, se incrementará la nubosidad en distintas regiones del país, con probabilidad de chubascos dispersos y aguaceros localizados especialmente en el Pacífico Central y el Pacífico Sur. También podrían presentarse lluvias aisladas en el Valle Central, principalmente hacia el norte y oeste de la región.

En el Valle Central, el cielo variará de poco a parcialmente nublado durante el día, con posibles chubascos aislados por la tarde. San José presentará una temperatura mínima de 17,3 °C y una máxima de 25,5 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados en zonas montañosas. En Nicoya, se alcanzará la temperatura más alta de la jornada con 33,8 °C, mientras que la mínima será de 21,2 °C.

En el Pacífico Central, se prevé nubosidad entre parcial y total durante la tarde, con posibilidad de chubascos dispersos. En Parrita, la temperatura oscilará entre 17,5 °C y 30,8 °C.

Para el Pacífico Sur, la jornada iniciará con cielo poco nublado y se tornará más cubierto en la tarde, cuando aumentará la probabilidad de aguaceros y lluvias dispersas. Golfito registrará temperaturas entre 22 °C y 28 °C.

En el Caribe Norte, el día comenzará con nubosidad ocasional y algunas lluvias aisladas. En la tarde, se prevén chubascos dispersos al oeste, seguidos de lluvias en la noche. Tortuguero tendrá una mínima de 22,8 °C y una máxima de 29,1 °C.

El Caribe Sur mostrará condiciones similares, con presencia de lluvias ocasionales en la mañana y la tarde, especialmente en zonas montañosas. Limón alcanzará una temperatura mínima de 20,4 °C y una máxima de 28,7 °C.

En la zona norte, el cielo se presentará parcialmente nublado con lluvias aisladas por la mañana y tarde, particularmente en sectores montañosos. En Ciudad Quesada, las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 23,6 °C.

Efemérides: