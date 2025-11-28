Vientos alisios y lluvias ocasionales marcarán el tiempo en Costa Rica este sábado: conozca las zonas

28/11/2025 Cartago. Ambiente en la terminal del tren Basílica de los Angeles, esta mañana, a las 7:27 a.m., donde reinó el frío que exetndió a todo el país durante todo el día. Foto: Rafael Pacheco Granados

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 29 de noviembre el empuje frío N.° 4 continuará afectando al país, aunque su influencia disminuirá de forma gradual.

No obstante, los vientos alisios permanecerán acelerados, lo que provocará ráfagas ocasionales en el Valle Central y ráfagas moderadas a fuertes en zonas montañosas y en la provincia de Guanacaste.

Este sistema mantendrá el ingreso constante de humedad desde el mar Caribe hacia las montañas del país y el este del Valle Central.

Se anticiparon lluvias en la madrugada y la mañana sobre la vertiente del Caribe y la zona norte, además de lloviznas en sectores montañosos del Valle Central. Durante la tarde y la noche, las precipitaciones disminuirán, aunque podrían presentarse lluvias o lloviznas aisladas en varias regiones del territorio nacional.

En el Valle Central se prevé un cielo parcialmente nublado, con ráfagas intermitentes y posibilidad de lloviznas, especialmente en las zonas altas. La ciudad de San José registrará una temperatura mínima de 17,5 °C y una máxima de 24 °C.

El Pacífico Norte se verá influenciado por un ambiente seco y soleado, pero con ráfagas de viento que podrían intensificarse a lo largo del día, especialmente en zonas montañosas. En Liberia, la mínima será de 21,8 °C y la máxima de 32 °C.

En el Pacífico Central, se mantendrá un cielo de poco a parcialmente nublado durante la mañana. Por la tarde se anticipa un incremento de la nubosidad, con posibilidad de lluvias leves en las montañas. Parrita tendrá una mínima de 21,1 °C y una máxima de 30,7 °C.

El Pacífico Sur presentará condiciones similares. Se prevé nubosidad parcial durante el día y posibles chubascos aislados en horas de la tarde, especialmente sobre las montañas. Golfito alcanzará los 32,2 °C, mientras que la mínima se ubicará en 22,1 °C.

En el Caribe Norte se anticipan lluvias durante la madrugada y la mañana, especialmente en sectores montañosos. El cielo tenderá a despejarse parcialmente en la tarde. En Guápiles, se esperan temperaturas entre 20,3 °C y 29,2 °C.

El Caribe Sur también presentará lluvias débiles en las primeras horas, con un ambiente parcialmente nublado en el resto del día y algunas lluvias ocasionales en la noche. Limón tendrá temperaturas entre 21,6 °C y 29,3 °C.

La zona norte estará influenciada por nubosidad ocasional, con lluvias al iniciar el día. En la tarde se anticipan cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias aisladas. Ciudad Quesada registrará una mínima de 18,6 °C y una máxima de 27 °C.

