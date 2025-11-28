Sucesos

Vientos alisios y lluvias ocasionales marcarán el tiempo en Costa Rica este sábado: conozca las zonas

Pronóstico del tiempo para este sábado 29 de noviembre en Costa Rica, con lluvias matutinas y ráfagas de viento por influencia de vientos alisios

Por Silvia Ureña Corrales
Clima, frío en Cartago
28/11/2025 Cartago. Ambiente en la terminal del tren Basílica de los Angeles, esta mañana, a las 7:27 a.m., donde reinó el frío que exetndió a todo el país durante todo el día. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

