Empuje frío provocará lluvias y vientos fuertes este viernes en Costa Rica: estas son las zonas

El empuje frío N.° 4 provocará lluvias persistentes y ráfagas de hasta 85 km/h este viernes en Costa Rica, según informó el IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Vientos intensos y lluvias afectarán este viernes al Caribe, la zona norte y zonas montañosas por el paso del empuje frío N.° 4 (Mayela López)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

