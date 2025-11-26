Empuje frío golpeará Costa Rica con fuertes vientos y lluvias este jueves: estas son las zonas más afectadas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este jueves 27 de noviembre persistirá la influencia del empuje frío N.° 4 sobre el norte del mar Caribe, lo cual mantendrá vientos alisios acelerados sobre gran parte del país y un aporte constante de humedad hacia el territorio nacional.

En el Valle Central, las condiciones serán ventosas y con nubosidad variable. Se prevén lluvias débiles en zonas montañosas, especialmente en Cartago. El cielo permanecerá nublado durante la tarde y la noche, con ráfagas moderadas. San José registrará una mínima de 18,6 °C y una máxima de 24,3 °C.

En el Pacífico Norte, se esperan cielos parcialmente nublados y condiciones ventosas, particularmente en áreas montañosas. No se anticipan lluvias. Liberia presentará temperaturas entre 22,6 °C y 34,6 °C, con sensación térmica elevada durante la tarde.

La región del Pacífico Central mantendrá un patrón estable, con cielos parcialmente nublados durante todo el día. Parrita registrará una mínima de 21,9 °C y una máxima de 32,5 °C.

En el Pacífico Sur, se anticipan condiciones similares, sin precipitaciones. El cielo se mostrará estable. Golfito experimentará temperaturas entre 21,6 °C y 32,3 °C.

En el Caribe Norte, se pronostican lluvias aisladas durante toda la jornada, con cielo mayormente nublado. Guápiles presentará una mínima de 22,7 °C y una máxima de 25,2 °C.

El Caribe Sur tendrá condiciones comparables, con lluvias ocasionales y cielo nublado. Limón alcanzará los 28,2 °C como temperatura máxima y descenderá hasta los 21,9 °C en la madrugada.

La zona norte experimentará un día nublado y con lluvias dispersas. Ciudad Quesada reportará una mínima de 19 °C y una máxima de 25,8 °C.

El IMN informó que las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 40 km/h y 60 km/h en el Valle Central y en las partes bajas del Pacífico Norte. En sectores montañosos como la cordillera de Guanacaste y la cordillera de Talamanca, las ráfagas podrían intensificarse hasta los 80 km/h.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:36 a. m. y se pondrá a las 5:12 p. m.. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.