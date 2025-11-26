Sucesos

Empuje frío activa alerta por fuertes vientos y lluvias en varias zonas del país: estos son los detalles

Empuje frío N.° 4 causa vientos de hasta 85 km/h, lluvias y riesgo de inundaciones en Guanacaste, Caribe, Zona Norte y el Valle Central, según el IMN

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Frente frío
El empuje frío provocó lluvias y ráfagas fuertes. IMN advierte sobre riesgos en Guanacaste, Caribe, Zona Norte y zonas montañosas. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClima en Costa RicaClimaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.