Empuje frío provocará vientos fuertes y lluvias este miércoles en Costa Rica: estas son las zonas

El miércoles se pronostican vientos fuertes en el Valle Central y lluvias aisladas en la zona norte y Caribe, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este miércoles 26 de noviembre el clima en Costa Rica estará dominado por vientos alisios fuertes y lluvias intermitentes en regiones específicas del país.

Según el IMN, se anticipó un aumento en la intensidad y frecuencia de los vientos, en especial sobre el Valle Central y la provincia de Guanacaste. Las ráfagas oscilarán entre los 40 km/h y 70 km/h en la Gran Área Metropolitana, mientras que en el Pacífico Norte y la cordillera de Talamanca podrían superar los 85 km/h.

Este patrón fue provocado por un aumento de presión atmosférica en el mar Caribe, producto del desplazamiento hacia el sur del empuje frío N.° 4 en el golfo de México. Esto favorecerá el arrastre de humedad marítima hacia el Caribe y la zona norte, generando precipitaciones variables en esas regiones.

En el Valle Central, el cielo permanecerá con pocas nubes y condiciones ventosas durante casi toda la jornada. En horas de la noche se observará nubosidad parcial, y podrían darse lloviznas aisladas en las montañas. San José reportará una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 25 °C.

El Pacífico Norte tendrá una jornada similar, con ambiente ventoso y cielos poco nublados. Durante la noche se espera nubosidad parcial en sectores montañosos. Las temperaturas seguirán elevadas, con Puntarenas alcanzando los 35,3 °C y una mínima de 23 °C.

En el Pacífico Central, predominará un cielo poco nublado en la madrugada, aumentando la nubosidad durante la tarde y noche. Parrita registrará una mínima de 22 °C y una máxima de 30,4 °C, con ambiente cálido y sin lluvias significativas.

Para el Pacífico Sur, se prevé cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. Golfito tendrá temperaturas entre los 21,3 °C y los 30 °C, sin lluvias importantes esperadas.

En el Caribe Norte, las condiciones serán parcialmente nubladas con lluvias ocasionales, especialmente durante la tarde y noche. Guápiles alcanzará los 30 °C, con una mínima de 22,3 °C.

En el Caribe Sur, las lluvias también estarán presentes de forma ocasional. En Limón, se pronostican temperaturas entre 21,9 °C y 29 °C, con ambiente húmedo y cielo parcialmente cubierto.

La zona norte experimentará un patrón similar, con lluvias ocasionales y nubosidad variable. Se espera que Ciudad Quesada registre una mínima de 17 °C y una máxima de 25 °C.

Las condiciones ventosas podrían generar afectaciones puntuales, especialmente en zonas elevadas, por lo que el IMN recomienda precaución.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:35 a. m. y se ocultará a las 5:12 p. m.. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.