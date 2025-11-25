Sucesos

Empuje frío provocará vientos fuertes y lluvias este miércoles en Costa Rica: estas son las zonas

Prepárese para los cambios del tiempo: este miércoles se esperan ráfagas intensas y lluvias en algunas zonas de Costa Rica, según el IMN

Por Silvia Ureña Corrales
El IMN prevé lluvias en Limón y zona norte, mientras el Pacífico tendrá calor y ráfagas de viento.
El miércoles se pronostican vientos fuertes en el Valle Central y lluvias aisladas en la zona norte y Caribe, según el IMN. (Canva/Canva)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

