Vientos intensos y lluvias aisladas dominarán el clima este martes en Costa Rica: vea las zonas

Vientos alisios fuertes de hasta 80 km/h y lluvias aisladas en algunas regiones marcarán el martes 25 de noviembre en Costa Rica, según el IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias débiles, cielo nublado,viento acelerado y sensación térmica más fresca que días atrás, se registran desde este martes en varios puntos del país. Así estaba La Sabana a las 10:20 a. m.Foto: Rafael Pacheco Granados.
El IMN prevé un martes con vientos intensos y lluvias en algunas regiones, especialmente en el Caribe y zonas montañosas. (Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

