Vientos intensos y lluvias aisladas dominarán el clima este martes en Costa Rica: vea las zonas

El IMN prevé un martes con vientos intensos y lluvias en algunas regiones, especialmente en el Caribe y zonas montañosas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este martes 25 de noviembre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán dominadas por vientos alisios acelerados y poca nubosidad en la mayor parte del país.

El aumento de la presión atmosférica al norte del mar Caribe provocará ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte. Estas ráfagas oscilarán entre los 35 km/h y 60 km/h, y podrían alcanzar hasta 80 km/h en las montañas y el norte de Guanacaste.

Durante la jornada, se anticipan cielos mayormente despejados y precipitaciones escasas, aunque se mantiene la posibilidad de lluvias en la vertiente del Caribe. En el Pacífico Sur podrían presentarse chubascos aislados en la tarde.

En el Valle Central, se pronostican cielos con pocas nubes y vientos moderados a lo largo del día. Podrían darse lloviznas aisladas en el este y zonas montañosas. En San José se reportará una temperatura mínima de 17,4 °C y una máxima de 24,7 °C.

La región del Pacífico Norte experimentará condiciones ventosas y soleadas durante todo el martes. En Nicoya se espera una temperatura mínima de 20,6 °C y una máxima de 33,7 °C, lo que confirma el ambiente caluroso característico de la zona.

El Pacífico Central tendrá cielos despejados en la madrugada y la mañana. Durante la tarde, la nubosidad aumentará en las montañas, con lloviznas ocasionales. Parrita tendrá temperaturas entre los 23,1 °C y los 30,2 °C.

En el Pacífico Sur, el viento se mantendrá activo en sectores montañosos. Se anticipa nubosidad parcial y posibles chubascos durante la tarde. Golfito alcanzará una máxima de 31,7 °C con una mínima de 21,5 °C.

El Caribe Norte tendrá una mañana con lluvias aisladas y nubosidad variable. En la tarde, las condiciones mejorarán con menos nubosidad. Guápiles registrará temperaturas entre los 20,9 °C y los 28,6 °C.

El Caribe Sur también mostrará cambios durante el día, con cielos parcialmente nublados y posibles lluvias tanto en la mañana como en la noche. En Limón, la temperatura oscilará entre los 22,3 °C y los 28,8 °C.

En la zona norte, la cobertura nubosa será variable con lluvias ocasionales, sobre todo en sectores montañosos por la tarde. Ciudad Quesada experimentará temperaturas entre los 16,4 °C y los 26,2 °C.

