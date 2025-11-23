Sucesos

Vientos intensos y lluvias dispersas marcarán el clima en varias regiones de Costa Rica este domingo

El IMN prevé ráfagas de hasta 70 km/h en zonas altas, lloviznas en el Valle Central y lluvias aisladas en Limón y la zona norte

Por Damián Arroyo C.
Las ráfagas de viento continuarán durante el viernes, según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
Este domingo se prevén vientos intensos, lloviznas en el Valle Central y lluvias dispersas en la zona norte y Limón.







