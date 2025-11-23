Vientos intensos y lluvias dispersas marcarán el clima en varias regiones de Costa Rica este domingo

Este domingo se prevén vientos intensos, lloviznas en el Valle Central y lluvias dispersas en la zona norte y Limón.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 23 de noviembre las condiciones del tiempo estarán influenciadas por vientos alisios persistentes y la entrada de humedad desde el Caribe hacia el territorio nacional.

El IMN indicó que los vientos alisios mostrarán notable intensidad sobre la cuenca del Caribe, favoreciendo el ingreso de nubosidad y lluvias dispersas en Limón y la zona norte. Parte de esta nubosidad se desplazará hacia sectores montañosos del Valle Central, donde se podrían presentar lloviznas leves en el norte y el este de esta región.

Durante el día, el Valle Central tendrá nubosidad entre poca y parcial, con viento moderado. En la noche, el cielo se mantendrá con pocas nubes. San José registrará una mínima de 17,1 °C y una máxima de 25,6 °C.

En el Pacífico Norte, predominarán condiciones soleadas, con presencia de viento y algunas ráfagas. Durante la tarde y noche el cielo se mantendrá despejado. Liberia alcanzará temperaturas entre los 21,5 °C y los 33,2 °C, una de las más elevadas del país.

Para el Pacífico Central, el día comenzará con cielo parcialmente nublado. En la tarde se esperan chubascos dispersos, y en la noche persistirá la nubosidad parcial. Parrita tendrá una temperatura mínima de 23,4 °C y una máxima de 30,6 °C.

En el Pacífico Sur, se anticipa cielo parcialmente nublado en la mañana y tarde. También podrían presentarse aguaceros aislados con tormenta eléctrica en horas de la tarde. Golfito tendrá temperaturas entre los 21,3 °C y los 32,2 °C.

El Caribe Norte mostrará cielos con nubosidad y lluvias dispersas por la mañana, mientras que en la tarde y noche se prevé cielo parcialmente nublado, con posibles lluvias nocturnas. Guápiles marcará entre los 22 °C y los 30,2 °C.

En el Caribe Sur, el IMN prevé condiciones estables, con cielo parcialmente nublado y posibilidad de lluvias débiles durante las primeras horas del día. Limón tendrá una mínima de 22,3 °C y una máxima de 29,5 °C.

En la zona norte, se espera nubosidad ocasional durante la mañana, con lluvias dispersas en la tarde y noche, especialmente en zonas montañosas. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre los 18 °C y los 26,5 °C.

El IMN también advirtió sobre ráfagas ocasionales de viento en el Valle Central y Guanacaste, con velocidades de 30 a 50 km/h, y máximos cercanos a 70 km/h en zonas altas.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:34 a. m. y se ocultará a las 05:11 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia el cuarto creciente.