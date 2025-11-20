IMN pronostica lluvias en estas partes del país este viernes

El IMN prevé lluvias en Limón y zona norte, mientras el Pacífico tendrá calor y ráfagas de viento.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 21 de noviembre las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán marcadas por el empuje de humedad provocado por los vientos alisios, lo que mantendrá activa la zona de convergencia intertropical, especialmente sobre el Caribe y la zona norte del país.

Según el IMN, los vientos alisios continuarán acelerados en la cuenca del Caribe. Este fenómeno transportará humedad hacia el país y provocará nubosidad y lluvias, principalmente en la provincia de Limón y en la zona norte. Estas condiciones podrían extenderse ocasionalmente al Valle Central y a sectores montañosos del país. En el Pacífico Sur se anticiparon lluvias aisladas por la tarde.

En el Valle Central prevalecerá un cielo parcialmente nublado durante todo el día, acompañado de viento moderado. Las ráfagas podrían alcanzar entre 30 km/h y 50 km/h. San José tendrá una temperatura mínima de 17,6 °C y una máxima de 24,1 °C, con condiciones estables y sin lluvias significativas previstas.

La jornada en el Pacífico Norte se mantendrá mayormente soleada, con ráfagas de viento ocasionales y escasa nubosidad. Bagaces registrará una temperatura máxima de 33,4 °C y una mínima de 23 °C, siendo una de las regiones más cálidas del país para este viernes.

Las condiciones en el Pacífico Central serán de cielo parcialmente nublado, con presencia de nubosidad ligera en diferentes momentos del día. No se anticiparon lluvias relevantes. Parrita alcanzará una máxima de 30,7 °C, con una mínima de 22,9 °C.

En el Pacífico Sur se espera un aumento de la nubosidad durante la tarde, lo que podría generar lluvias aisladas en esta región. En Golfito, la temperatura variará entre 23,2 °C y 31,6 °C, bajo un ambiente cálido y húmedo.

En el Caribe Norte, durante la madrugada y mañana, habrá lluvias ocasionales y nubosidad dispersa. Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con lluvias aisladas. En Tortuguero, las temperaturas oscilarán entre 22,4 °C y 28,7 °C.

El Caribe Sur tendrá un patrón similar, con lluvias dispersas en las primeras horas del día y cielo parcialmente nublado por la tarde. Limón presentará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 28,7 °C, bajo condiciones variables.

En la zona norte se pronosticó nubosidad ocasional y lluvias aisladas durante el día, especialmente en sectores montañosos. Sarapiquí alcanzará una máxima de 30,5 °C, con una mínima de 21,8 °C. Las condiciones seguirán inestables por el ingreso de humedad desde el Caribe.

El IMN advirtió que las ráfagas de viento alcanzarán entre 60 km/h y 70 km/h en zonas montañosas, lo que podría provocar afectaciones menores en techos o vegetación frágil. El Valle Central y el Pacífico presentarán vientos de entre 30 km/h y 50 km/h.

En San José, el sol saldrá a las 05:33 a. m. y se pondrá a las 05:11 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.