Vientos moderados y altas temperaturas marcarán el tiempo este jueves en Costa Rica: así será por zonas

El IMN anticipa vientos moderados, ambiente caluroso al mediodía y lluvias dispersas en el Caribe y zona norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 19 de febrero el país tendrá vientos alisios moderados con menor intensidad y menos ráfagas en comparación con días anteriores.

El IMN señala que la humedad aumentará en ambas vertientes conforme avance el día. Esta condición favorecerá lluvias dispersas en el Caribe y en la zona norte. El Pacífico Central y el Pacífico Sur presentarán aguaceros aislados por efecto de las brisas marinas locales. Las temperaturas serán altas hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde.

En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes y viento. En la mañana persistirá el ambiente ventoso. En la tarde el cielo variará de poco a parcialmente nublado. San José registrará una temperatura mínima de 16,5 °C y una máxima de 24,4 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielo despejado en la madrugada. En la mañana habrá pocas nubes y viento. En la tarde aumentará la nubosidad parcial. Nicoya marcará una mínima de 20,3 °C y una máxima de 37,8 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central, el día iniciará con pocas nubes. En la tarde el cielo pasará de parcialmente nublado a nublado en algunos sectores. Parrita tendrá una temperatura mínima de 18,3 °C y una máxima de 31,6 °C.

El Pacífico Sur presentará pocas nubes en la mañana. En la tarde se estiman lluvias en sectores montañosos y aguaceros en el golfo. Golfito registrará una mínima de 21,3 °C y una máxima de 28,8 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará nublado en la madrugada con lluvias dispersas. En la mañana se mantendrán condiciones mayormente nubladas con precipitaciones aisladas. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 20,5 °C y una máxima de 26,4 °C.

El Caribe Sur iniciará con nubosidad y lluvias dispersas. En la tarde persistirá el cielo parcialmente nublado a nublado con precipitaciones aisladas. Limón registrará una mínima de 20,5 °C y una máxima de 26,3 °C.

En la zona norte, el cielo estará parcialmente nublado a nublado en la madrugada con lluvias aisladas. En la tarde continuarán las precipitaciones aisladas en algunos sectores. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 16,1 °C y una máxima de 25,8 °C.

El IMN recalca que el incremento de humedad y las altas temperaturas al mediodía marcarán la jornada en gran parte del territorio nacional.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:54 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m. La luna saldrá a las 7:23 a. m. y se ocultará a las 7:47 p. m. La fase lunar estará hacia cuarto creciente.