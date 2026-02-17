Sucesos

Frío marca la madrugada en zonas altas, Rancho Redondo, Paraíso y Cartago

IMN reporta bajas temperaturas en zonas altas, Paraíso, Cartago y Goicoechea. Conozca cuáles fueron los puntos más fríos y cómo se comportó el clima en el resto del país

Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna, neblina y frío en Cartago
Cerro de la Muerte registró 3,5 °C, mientras sectores del Pacífico Norte superaron los 25 °C, según datos del IMN. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







