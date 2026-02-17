Frío marca la madrugada en zonas altas, Rancho Redondo, Paraíso y Cartago

Cerro de la Muerte registró 3,5 °C, mientras sectores del Pacífico Norte superaron los 25 °C, según datos del IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este martes 17 de febrero del 2026 se registró una temperatura mínima de 3,5 °C en Cerro de la Muerte, la más baja del país según datos preliminares.

El reporte diario muestra diferencias marcadas entre regiones. Mientras las zonas altas del Pacífico Sur y la zona norte presentaron temperaturas inferiores a 6 °C, sectores del Pacífico Norte superaron los 25 °C durante la madrugada.

En el Valle Central, los registros oscilaron entre 9,9 °C en Rancho Redondo de Goicoechea y 19,8 °C en Santa Ana y el aeropuerto Juan Santamaría 19,4 °C. Cartago centro marcó 14 °C y La Unión reportó 10,5 °C.

En la zona norte, el volcán Poás registró 5,1 °C y sectores como Upala y Los Chiles superaron los 20 °C. Sarapiquí 21 °C.

El Caribe Sur presentó valores bajos en zonas altas como el volcán Irazú con 5,6 °C y el volcán Turrialba con 6,5 °C. En contraste, Puerto Vargas y el aeropuerto de Limón registraron 21,4 °C.

En el Pacífico Norte, Liberia marcó 24,6 °C, mientras Hacienda Mojica y Hacienda Taboga, en Bagaces, alcanzaron 25,8 °C. En Orotina se reportaron 25,5 °C.

Temperaturas mínimas (IMN /IMN)

El IMN informa que este martes las condiciones estarán influenciadas por el paso del empuje frío N.° 16 sobre el norte del mar Caribe y las Antillas Mayores.

Este sistema aumentará la intensidad de los vientos alisios en el país. Las ráfagas alcanzarán hasta 50 km/h en el Valle Central, Guanacaste y sectores montañosos. Además, una masa de aire seco mantendrá cielos de poco a parcialmente nublados en la mayor parte del territorio. Sin embargo, el empuje frío incrementará la humedad en el Caribe y favorecerá lluvias durante la noche en esa vertiente.