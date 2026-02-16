Empuje frío N.° 16 generará vientos de hasta 50 km/h este martes en Costa Rica

El IMN prevé ráfagas fuertes por empuje frío y mayor humedad en el Caribe para este martes en Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 17 de febrero de 2026 las condiciones estarán influenciadas por el paso del empuje frío N.° 16 sobre el norte del mar Caribe y las Antillas Mayores.

Este sistema aumentará la intensidad de los vientos alisios en el país. Las ráfagas alcanzarán hasta 50 km/h en el Valle Central, Guanacaste y sectores montañosos. Además, una masa de aire seco mantendrá cielos de poco a parcialmente nublados en la mayor parte del territorio. Sin embargo, el empuje frío incrementará la humedad en el Caribe y favorecerá lluvias durante la noche en esa vertiente.

En el Valle Central se prevé cielo con pocas nubes en la madrugada y la mañana, con ráfagas ocasionales. En la tarde y la noche el ambiente estará parcialmente nublado y ventoso. En San José la temperatura mínima será de 17,6 °C y la máxima de 25,1 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones despejadas durante la madrugada y la mañana, con viento ocasional. En la tarde y la noche habrá pocas nubes y viento más acelerado en zonas cercanas a las montañas. En Liberia la mínima será de 20,4 °C y la máxima de 34,8 °C.

Para el Pacífico Central se anticipa cielo despejado en las primeras horas del día. En la tarde aumentará la nubosidad y el cielo estará de parcialmente nublado a nublado. En Quepos la temperatura mínima será de 21,1 °C y la máxima de 24 °C.

En el Pacífico Sur la mañana iniciará despejada y soleada. En la tarde se presentará nubosidad de parcial a nublada, con posibilidad de chubascos aislados. En Golfito la mínima será de 22,6 °C y la máxima de 32,5 °C.

El Caribe Norte tendrá pocas nubes al amanecer. En el transcurso del día el cielo variará de parcialmente nublado a nublado. En Guápiles la temperatura mínima será de 19,9 °C y la máxima de 27 °C.

En el Caribe Sur predominarán pocas nubes en la madrugada y la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad y el cielo estará de parcialmente nublado a nublado. En Limón la mínima será de 20,9 °C y la máxima de 27 °C.

La zona norte presentará pocas nubes en la madrugada. Durante el día el cielo estará parcialmente nublado. En Ciudad Quesada la temperatura mínima será de 18,8 °C y la máxima de 26,6 °C.

El IMN enfatiza que el empuje frío N.° 16 será el principal factor atmosférico de la jornada, debido al aumento del viento y al mayor aporte de humedad hacia el Caribe.

Efemérides

En San José el sol saldrá a las 5:55 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m. La luna saldrá a las 6:01 a. m. y se ocultará a las 6:07 p. m. La fase lunar será luna nueva.