Sucesos

Empuje frío N.° 16 generará vientos de hasta 50 km/h este martes en Costa Rica

El IMN advierte sobre ráfagas intensas, cambios en la nubosidad y posibles lluvias nocturnas en el Caribe debido al empuje frío N.° 16 que influirá este martes en el país

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Este domingo 2 de febrero, el buen tiempo y el viento sobre sectores montañosos en el norte del territorio marcaron la jornada. Fotografía: Juan Fernando Lara Salas.
El IMN prevé ráfagas fuertes por empuje frío y mayor humedad en el Caribe para este martes en Costa Rica. (Juan Fernando Lara Salas/Juan Fernando Lara)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCClima en Costa RicaClimaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.