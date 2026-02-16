Empuje frío N.° 16 generará vientos de hasta 50 km/h este martes en Costa Rica

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 17 de febrero de 2026 las condiciones estarán influenciadas por el paso del empuje frío N.° 16 sobre el norte del mar Caribe y las Antillas Mayores.
Este sistema aumentará la intensidad de los vientos alisios en el país. Las ráfagas alcanzarán hasta 50 km/h en el Valle Central, Guanacaste y sectores montañosos. Además, una masa de aire seco mantendrá cielos de poco a parcialmente nublados en la mayor parte del territorio. Sin embargo, el empuje frío incrementará la humedad en el Caribe y favorecerá lluvias durante la noche en esa vertiente.
En el Valle Central se prevé cielo con pocas nubes en la madrugada y la mañana, con ráfagas ocasionales. En la tarde y la noche el ambiente estará parcialmente nublado y ventoso. En San José la temperatura mínima será de 17,6 °C y la máxima de 25,1 °C.
El Pacífico Norte tendrá condiciones despejadas durante la madrugada y la mañana, con viento ocasional. En la tarde y la noche habrá pocas nubes y viento más acelerado en zonas cercanas a las montañas. En Liberia la mínima será de 20,4 °C y la máxima de 34,8 °C.
Para el Pacífico Central se anticipa cielo despejado en las primeras horas del día. En la tarde aumentará la nubosidad y el cielo estará de parcialmente nublado a nublado. En Quepos la temperatura mínima será de 21,1 °C y la máxima de 24 °C.
En el Pacífico Sur la mañana iniciará despejada y soleada. En la tarde se presentará nubosidad de parcial a nublada, con posibilidad de chubascos aislados. En Golfito la mínima será de 22,6 °C y la máxima de 32,5 °C.
El Caribe Norte tendrá pocas nubes al amanecer. En el transcurso del día el cielo variará de parcialmente nublado a nublado. En Guápiles la temperatura mínima será de 19,9 °C y la máxima de 27 °C.
En el Caribe Sur predominarán pocas nubes en la madrugada y la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad y el cielo estará de parcialmente nublado a nublado. En Limón la mínima será de 20,9 °C y la máxima de 27 °C.
La zona norte presentará pocas nubes en la madrugada. Durante el día el cielo estará parcialmente nublado. En Ciudad Quesada la temperatura mínima será de 18,8 °C y la máxima de 26,6 °C.
El IMN enfatiza que el empuje frío N.° 16 será el principal factor atmosférico de la jornada, debido al aumento del viento y al mayor aporte de humedad hacia el Caribe.
Efemérides
En San José el sol saldrá a las 5:55 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m. La luna saldrá a las 6:01 a. m. y se ocultará a las 6:07 p. m. La fase lunar será luna nueva.