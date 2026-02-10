¿Tendrá algún impacto en Costa Rica el empuje frío N.° 15?

El IMN descartó impactos en Costa Rica por el empuje frío, el cual se moverá por el Caribe sin afectar el territorio nacional.

El empuje frío N.° 15 de muy baja intensidad ingresará este jueves al mar Caribe sin generar impactos para Costa Rica, de acuerdo con el análisis del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El fenómeno se desarrollará fuera del territorio de análisis nacional y no alterará las condiciones del tiempo en el país.

“Es un sistema muy débil que ingresará el jueves al mar Caribe. No se prevén efectos para Costa Rica”, indicó Paulo Solano, meteorólogo del IMN.

Por otro lado, el reporte del IMN señaló que este martes 10 de febrero continuará una alta presión atmosférica sobre Centroamérica y la cuenca del mar Caribe, situación que favorecerá condiciones ventosas en distintas zonas del país, en especial en el Valle Central y el Pacífico Norte.

Durante la mañana, se prevén ráfagas de entre 40 y 65 km/h en el Valle Central y de 60 a 90 km/h en el Pacífico Norte. Además, el arrastre de humedad por efecto del viento propiciará nubosidad y lluvias variables en la vertiente del Caribe y la zona norte, principalmente en la madrugada y primeras horas del día.