Condiciones ventosas de hasta 90 km/h y lluvias afectarán a Costa Rica este martes: consulte el pronóstico completo

Martes con lluvias en el Caribe y vientos fuertes en el Valle Central y Pacífico Norte, según el IMN

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este martes 10 de febrero persistirá una alta presión atmosférica sobre Centroamérica y la cuenca del mar Caribe, lo que mantendrá condiciones ventosas en varias regiones del país, principalmente en el Valle Central y el Pacífico Norte.

Durante la mañana, se esperan ráfagas entre 40 y 65 km/h en el Valle Central, y entre 60 y 90 km/h en el Pacífico Norte. Además, la humedad arrastrada por el viento provocará cielos nublados y lluvias variables en la vertiente del Caribe y la zona norte, principalmente en la madrugada y primeras horas del día.

En el Valle Central, los cielos permanecerán parcialmente nublados, con posibilidad de lloviznas aisladas en el norte y este de la región, tanto en la mañana como en la tarde. En San José, la temperatura mínima será de 16 °C y la máxima de 24,4 °C.

El Pacífico Norte tendrá cielos mayormente despejados, aunque el viento fuerte será constante durante todo el día. En Liberia se alcanzarán 33,5 °C como temperatura máxima, mientras que la mínima será de 19 °C.

En el Pacífico Central, el cielo amanecerá despejado, pero aumentará la nubosidad hacia la tarde con lluvias puntuales en las montañas. En Parrita, se prevé una mínima de 18,2 °C y una máxima de 31,3 °C.

El Pacífico Sur mostrará cielos claros en la madrugada y mañana. Por la tarde podrían darse lluvias aisladas, sobre todo en áreas montañosas. Golfito presentará temperaturas entre los 21 °C y los 29,8 °C.

En el Caribe Norte, se pronostican cielos nublados con lluvias dispersas durante todo el día, principalmente sobre las montañas. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 18,8 °C y una máxima de 24,3 °C.

El Caribe Sur enfrentará condiciones similares, con presencia de lluvias variables y ráfagas de viento ocasionales. Limón tendrá temperaturas entre los 19 °C y los 26,8 °C.

En la zona norte, el cielo permanecerá nublado, con lluvias aisladas durante la tarde y noche, especialmente en zonas montañosas. En Ciudad Quesada, los valores oscilarán entre 15,7 °C y 22 °C.

El IMN destacó que las lluvias serán más frecuentes durante la primera mitad del día en el Caribe sur y ocasionalmente en la zona norte. Mientras tanto, el Pacífico tendrá condiciones más estables, aunque no se descartan chubascos aislados al final del día en sectores costeros del Pacífico central y sur.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:57 a. m. y se ocultará a las 5:44 p. m. La luna avanzará hacia su fase de luna nueva, con salida a las 12:18 a. m. y puesta a las 12:02 p. m.