Vientos fuertes y cielos despejados dominarán el clima de Costa Rica este martes

Cielo despejado, viento intenso y temperaturas frescas marcarán el pronóstico de este martes en Costa Rica, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este martes 23 de diciembre persistirá un patrón atmosférico seco y ventoso en Costa Rica, lo que generará ráfagas fuertes en distintos puntos del territorio nacional, especialmente en zonas montañosas.

Las cordilleras de Guanacaste y Talamanca experimentarán ráfagas cercanas a los 90 km/h, mientras que en el Valle Central, los vientos alcanzarán hasta 60 km/h en sectores altos. Este comportamiento se asocia al reforzamiento de los vientos alisios, característico de la época.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado en el centro y oeste del país. En contraste, el Caribe y la zona norte tendrán nubosidad parcial a total, producto del arrastre de humedad marítima por acción del viento.

En el Valle Central, las condiciones serán ventosas y con poca nubosidad. En San José, la mínima será de 16 °C y la máxima de 23,9 °C, con cielo parcialmente nublado en la tarde.

El Pacífico Norte presentará un ambiente caluroso y seco, con cielos despejados durante toda la jornada. Nicoya alcanzará una máxima de 34,5 °C y una mínima de 18,9 °C, mientras que Bagaces tendrá temperaturas entre 19,8 °C y 30,3 °C.

En el Pacífico Central, la nubosidad será escasa durante el día. Parrita registrará una mínima de 16,5 °C y una máxima de 29,9 °C, bajo condiciones estables y sin precipitaciones relevantes.

El Pacífico Sur también mostrará estabilidad, con cielos poco nublados. San Isidro de El General oscilará entre los 19,8 °C y los 24,3 °C.

Para el Caribe Norte, se espera cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la costa. Tortuguero tendrá una mínima de 21 °C y una máxima de 27,7 °C, con ambiente húmedo y ventoso.

En el Caribe Sur, las condiciones serán similares, con cobertura parcial de nubes. Limón presentará temperaturas entre 21,3 °C y 27,5 °C, sin precipitaciones significativas durante la jornada.

La zona norte del país mantendrá un cielo parcialmente nublado, con vientos persistentes en sectores montañosos. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 15,1 °C y una máxima de 25,6 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol ocurrirá a las 5:49 a. m. y la puesta será a las 5:22 p. m. La luna avanzará hacia su fase de cuarto creciente.