Vientos fuertes y cielos despejados dominarán el clima de Costa Rica este martes

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este martes 23 de diciembre persistirá un patrón atmosférico seco y ventoso en Costa Rica, lo que generará ráfagas fuertes en distintos puntos del territorio nacional, especialmente en zonas montañosas.
Las cordilleras de Guanacaste y Talamanca experimentarán ráfagas cercanas a los 90 km/h, mientras que en el Valle Central, los vientos alcanzarán hasta 60 km/h en sectores altos. Este comportamiento se asocia al reforzamiento de los vientos alisios, característico de la época.
Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado en el centro y oeste del país. En contraste, el Caribe y la zona norte tendrán nubosidad parcial a total, producto del arrastre de humedad marítima por acción del viento.
En el Valle Central, las condiciones serán ventosas y con poca nubosidad. En San José, la mínima será de 16 °C y la máxima de 23,9 °C, con cielo parcialmente nublado en la tarde.
El Pacífico Norte presentará un ambiente caluroso y seco, con cielos despejados durante toda la jornada. Nicoya alcanzará una máxima de 34,5 °C y una mínima de 18,9 °C, mientras que Bagaces tendrá temperaturas entre 19,8 °C y 30,3 °C.
En el Pacífico Central, la nubosidad será escasa durante el día. Parrita registrará una mínima de 16,5 °C y una máxima de 29,9 °C, bajo condiciones estables y sin precipitaciones relevantes.
El Pacífico Sur también mostrará estabilidad, con cielos poco nublados. San Isidro de El General oscilará entre los 19,8 °C y los 24,3 °C.
Para el Caribe Norte, se espera cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias aisladas en la costa. Tortuguero tendrá una mínima de 21 °C y una máxima de 27,7 °C, con ambiente húmedo y ventoso.
En el Caribe Sur, las condiciones serán similares, con cobertura parcial de nubes. Limón presentará temperaturas entre 21,3 °C y 27,5 °C, sin precipitaciones significativas durante la jornada.
La zona norte del país mantendrá un cielo parcialmente nublado, con vientos persistentes en sectores montañosos. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 15,1 °C y una máxima de 25,6 °C.
Efemérides
En San José, la salida del sol ocurrirá a las 5:49 a. m. y la puesta será a las 5:22 p. m. La luna avanzará hacia su fase de cuarto creciente.