Vientos fuertes y cielos despejados dominarán el clima de Costa Rica este martes

El IMN prevé ráfagas de viento de hasta 90 km/h en zonas altas y cielo mayormente despejado este martes en Costa Rica

Por Silvia Ureña Corrales
El empuje frío aumentará la velocidad del viento en el norte y centro de Costa Rica, con temperaturas elevadas y posibles lluvias en el Pacífico Sur.
Cielo despejado, viento intenso y temperaturas frescas marcarán el pronóstico de este martes en Costa Rica, según el IMN. (Canva/Canva)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

