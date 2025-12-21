Vientos alisios y escasas lluvias marcarán el clima de este lunes en Costa Rica

Predominarán vientos alisios acelerados y cielos con poca nubosidad, con posibles lluvias solo en la zona norte y Caribe.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que los vientos alisios acelerados continuarán este lunes 22 de diciembre en el territorio nacional, como resultado de sistemas de alta presión localizados al norte de la cuenca del mar Caribe.

Las ráfagas alcanzarán velocidades entre los 40 km/h y 60 km/h en el Valle Central y Guanacaste. En zonas montañosas y sectores del norte de Guanacaste se podrían registrar ráfagas cercanas a los 90 km/h.

En cuanto a la nubosidad, se estima un ambiente con cielos entre despejados y parcialmente nublados, con escasas lluvias en general. Sin embargo, no se descartaron precipitaciones ocasionales en las montañas de la zona norte y la franja costera del Caribe, especialmente entre la madrugada y la mañana.

En el Valle Central, predominarán los cielos despejados a parcialmente nublados y un ambiente ventoso durante todo el día. En San José, se reportará una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 24,1 °C.

El Pacífico Norte se caracterizará por cielos despejados y vientos constantes. Puntarenas registrará una mínima de 22,3 °C y una máxima de 33,5 °C, siendo una de las zonas más cálidas del país para este lunes.

En el Pacífico Central, se anticipa un cielo con poca nubosidad en la mañana y condiciones parcialmente nubladas por la tarde y noche. Quepos tendrá una temperatura mínima de 20,5 °C y una máxima de 31 °C.

Para el Pacífico Sur, el pronóstico indica nubosidad parcial durante la tarde y condiciones mayormente estables el resto del día. En Golfito, se reportará una mínima de 20,4 °C y una máxima de 33,2 °C.

La región del Caribe Norte mostrará cielos despejados por la mañana y nublados parciales con posibilidad de lluvias ocasionales durante la primera mitad del día. Guápiles tendrá temperaturas entre los 19,2 °C y los 30 °C.

En el Caribe Sur, las condiciones serán similares. Se prevé cielo despejado al amanecer y parcialmente nublado con posibles lluvias ligeras en horas matutinas. Limón experimentará una mínima de 20,5 °C y una máxima de 29,6 °C.

En la zona norte, el ambiente se mantendrá con nubosidad parcial y lluvias débiles en zonas montañosas. Ciudad Quesada tendrá temperaturas que oscilarán entre los 15,9 °C y los 25,4 °C.

El IMN reiteró que la humedad ambiental seguirá baja, por lo tanto, la formación de nubosidad será limitada y no se esperan lluvias significativas fuera de las zonas señaladas.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:49 a. m. y se pondrá a las 5:21 p. m.. La luna avanzará hacia su fase de cuarto creciente.