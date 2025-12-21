Sucesos

Vientos alisios y escasas lluvias marcarán el clima de este lunes en Costa Rica

Este lunes 22 de diciembre Costa Rica enfrentará vientos intensos y escasas lluvias. Conozca el pronóstico por región

Por Silvia Ureña Corrales
Frente frío
Predominarán vientos alisios acelerados y cielos con poca nubosidad, con posibles lluvias solo en la zona norte y Caribe. (Rafael Pacheco Granados)







