Vientos fuertes y calor marcarán este lunes 2 de marzo en Costa Rica: conozca el pronóstico por zonas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este lunes 2 de marzo del 2026 el país estará bajo condiciones atmosféricas estables debido al bajo contenido de humedad en el ambiente. Además, se prevé un aumento en la intensidad de los vientos alisios, lo que generará ráfagas ocasionales, principalmente en el centro y norte del territorio.

Para esta jornada se estiman ráfagas entre 30 y 60 kilómetros por hora (km/h) en el Valle Central y el Pacífico norte. En el norte de Guanacaste y en las zonas montañosas los vientos oscilarán entre 60 y 90 km/h. El IMN señala mayor nubosidad en la zona norte y el Caribe, con posibilidad de lloviznas en sectores montañosos y cerca de la costa de Limón. En el resto del país predominará nubosidad entre escasa y parcial.

En el Valle Central se esperan pocas nubes durante la madrugada, mañana, tarde y noche, con ráfagas ocasionales. En San José la temperatura mínima será de 17,7 °C y la máxima de 25,3 °C.

El Pacífico norte tendrá condiciones despejadas y ventosas a lo largo del día. El ambiente será soleado y seco. En Liberia la temperatura mínima alcanzará los 21,6 °C y la máxima llegará a 36,1 °C.

En el Pacífico central el cielo estará despejado en la madrugada y soleado en la mañana. En la tarde y noche aumentará la nubosidad en sectores montañosos. En Quepos la temperatura mínima será de 21,2 °C y la máxima de 31,7 °C.

Para el Pacífico sur se prevé cielo despejado en las primeras horas del día y ambiente soleado en la mañana. En la tarde el cielo estará parcialmente nublado y en la noche se presentará nubosidad en montañas. En Golfito la temperatura mínima será de 21,1 °C y la máxima de 34 °C.

En el Caribe norte habrá pocas nubes en la madrugada. Durante el día el cielo variará de parcialmente nublado a nublado. En Guápiles la temperatura mínima será de 21,1 °C y la máxima de 28,4 °C.

El Caribe sur iniciará con pocas nubes y aumentará la nubosidad cerca de la costa y en sectores montañosos hacia la tarde y noche. En Limón la temperatura mínima será de 22,3 °C y la máxima de 29,6 °C.

En la zona norte el cielo estará parcialmente nublado durante gran parte del día y aumentará a mayormente nublado en la tarde y noche. En Ciudad Quesada la temperatura mínima será de 18,2 °C y la máxima de 28,2 °C.

En San José el sol saldrá a las 5:50 a. m. y se ocultará a las 5:19 p. m. La fase lunar estará hacia luna llena.

