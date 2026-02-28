Pronóstico del tiempo en Costa Rica: calor y vientos alisios predominarán este domingo 1.° de marzo

El país tendrá un ambiente cálido, nubosidad variable y posibles lloviznas en el Caribe y la zona norte este domingo.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este domingo 1.° de marzo el país tendrá condiciones atmosféricas estables. El reporte indica presencia de vientos alisios moderados y bajo contenido de humedad.

El IMN señala que no se descartan lloviznas o lluvias débiles ocasionales durante la madrugada y primeras horas de la mañana cerca de la franja costera del Caribe y en las montañas de la zona norte.

En términos generales, el día transcurrirá con nubosidad entre escasa y parcial y ambiente cálido en gran parte del territorio.

En el Valle Central el cielo tendrá pocas nubes en la madrugada y mañana, con ráfagas ocasionales. En la tarde y noche el cielo estará parcialmente nublado. En San José la temperatura mínima será de 17,4 °C y la máxima de 25,7 °C.

El Pacífico norte presentará cielo despejado durante la madrugada. En el transcurso del día dominará el ambiente soleado con viento moderado. En Liberia la temperatura mínima será de 22,3 °C y la máxima de 35,7 °C.

Para el Pacífico central, el IMN prevé cielo despejado en la madrugada y ambiente soleado en la mañana. En la tarde y noche aumentará la nubosidad en sectores montañosos. En Quepos la temperatura mínima será de 20,7 °C y la máxima de 32,3 °C.

En el Pacífico sur el cielo estará despejado en la madrugada y mañana. En la tarde se observará cielo parcialmente nublado y en la noche nubosidad en montañas. En Golfito la temperatura mínima será de 21,1 °C y la máxima de 34 °C.

El Caribe norte tendrá cielo parcialmente nublado en la madrugada. En la mañana variará de parcial a mayormente nublado. En la tarde habrá pocas nubes a parcialmente nublado y en la noche continuará parcialmente nublado. En Guápiles la temperatura mínima será de 22 °C y la máxima de 28,8 °C.

En el Caribe sur se mantendrán condiciones similares, con nubosidad parcial en la madrugada y aumento en la mañana. En la tarde el cielo variará de pocas nubes a parcialmente nublado. En Limón la temperatura mínima será de 21,8 °C y la máxima de 29 °C.

La zona norte tendrá cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana. En la tarde se observará de pocas nubes a parcialmente nublado y en la noche persistirá la nubosidad parcial. En Ciudad Quesada la temperatura mínima será de 17,1 °C y la máxima de 26,1 °C.

El IMN enfatiza que los vientos alisios moderados influirán en la sensación térmica, especialmente en el Pacífico norte y el Valle Central.

Efemérides

En San José el sol saldrá a las 5:50 a. m. y se pondrá a las 5:47 p. m. La fase lunar estará hacia luna llena.

