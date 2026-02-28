Sucesos

Pronóstico del tiempo en Costa Rica: calor y vientos alisios predominarán este domingo 1.° de marzo

El IMN prevé nubosidad variable y temperaturas cálidas en la mayor parte del territorio nacional

Por Jailine González Gómez
10/03/2024 Playa Conchal, Guanacaste. Arena, playa y sol... y los turistas que llegan a disfrutar de las buenas condiciones del clima, con cielo azul despejado, eso sí con mucho calor. Foto: Rafael Pacheco Granados
El país tendrá un ambiente cálido, nubosidad variable y posibles lloviznas en el Caribe y la zona norte este domingo. (Rafael Pacheco Granados)







Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

