Pronóstico del tiempo en Costa Rica para este sábado: calor y pocas lluvias

El IMN proyecta un día con temperaturas elevadas y cielo entre despejado y parcialmente nublado en varias regiones.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 28 de febrero de 2026 prevalecerá el tiempo estable en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el IMN, la disminución en la intensidad del viento y la baja humedad en la atmósfera sobre Centroamérica permitirán cielos con pocas nubes o parcialmente nublados. Esta condición favorecerá temperaturas cálidas durante la jornada. No se esperan precipitaciones significativas este día, según el pronóstico oficial.

En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes y ráfagas ocasionales. En la tarde el cielo estará parcialmente nublado. En San José, la temperatura mínima será de 17 °C y la máxima alcanzará 27,1 °C.

Para el Pacífico Norte, el IMN prevé cielo despejado y condiciones ventosas durante gran parte del día. El ambiente será soleado y caluroso. En Liberia, la temperatura mínima será de 22,1 °C y la máxima llegará a 36,5 °C.

En el Pacífico Central, el cielo estará despejado en la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad parcial. En Quepos, la mínima será de 21,6 °C y la máxima alcanzará 33,1 °C.

El Pacífico Sur tendrá cielo despejado en las primeras horas. En la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias dispersas en algunos sectores. En Golfito, la temperatura mínima será de 21 °C y la máxima llegará a 33,6 °C.

En el Caribe Norte, el cielo variará de parcialmente nublado a nublado en la mañana. Luego disminuirá la cobertura nubosa. En Guápiles, la mínima será de 21,6 °C y la máxima alcanzará 28,1 °C.

Para el Caribe Sur, el patrón será similar, con nubosidad variable durante el día. En Limón, la temperatura mínima será de 21,9 °C y la máxima llegará a 30,9 °C.

En la zona norte, la mañana iniciará nublada. En el transcurso del día el cielo estará parcialmente nublado. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 18,2 °C y la máxima alcanzará 27,3 °C.

El IMN indicó que el fin de semana estará marcado por condiciones mayormente estables y ambiente cálido en gran parte del país.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:51 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La salida de la luna será a las 3:30 p. m. y la puesta a las 3:34 a. m. La fase lunar estará hacia luna llena.