Pronóstico para este viernes 27 de febrero: calor y vientos moderados marcarán el tiempo en Costa Rica

Temperaturas altas y estabilidad marcarán el viernes, con lluvias aisladas en el Caribe y alrededores del golfo Dulce.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 27 de febrero el país tendrá temperaturas cálidas, vientos alisios de ligeros a moderados y condiciones mayormente estables.

La mañana iniciará con cielo despejado o parcialmente nublado. La nubosidad aumentará hacia la tarde en la costa del Caribe y en el Pacífico sur-central. En el Pacífico norte y el Valle Central se presentarán vientos moderados durante la mañana.

En la tarde, la cobertura nubosa sobre el Caribe occidental y las montañas del Caribe norte favorecerá lluvias aisladas. Condiciones similares se presentarán en los alrededores del golfo Dulce.

En el Valle Central se prevé cielo con pocas nubes durante la madrugada y la mañana. En la tarde el cielo estará parcialmente nublado. San José registrará una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 26,7 °C.

El Pacífico Norte tendrá pocas nubes y viento moderado durante el día. En la noche el viento será más perceptible. Liberia reportará una mínima de 21,3 °C y una máxima de 36,9 °C, una de las más altas del país.

En el Pacífico Central se espera nubosidad variable. La mañana tendrá pocas nubes y la tarde presentará mayor cobertura. Quepos tendrá una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 31,4 °C.

Para el Pacífico Sur, el IMN prevé cielo parcialmente nublado en la madrugada y condiciones soleadas en la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad y se estiman lluvias aisladas en sectores cercanos al golfo Dulce. Golfito tendrá una mínima de 21,4 °C y una máxima de 29,6 °C.

En el Caribe Norte se anticipa cielo parcialmente nublado. En la tarde se estiman lluvias débiles y aisladas en zonas montañosas. Guápiles registrará una temperatura mínima de 19,8 °C y una máxima de 27,9 °C.

El Caribe Sur presentará nubosidad parcial en la mañana. En la tarde se desarrollarán lluvias en sectores montañosos y aguaceros débiles cerca de la costa en la noche. Limón tendrá una mínima de 20,7 °C y una máxima de 29,5 °C.

En la zona norte el día iniciará nublado. Conforme avance la jornada el cielo estará parcialmente nublado. Ciudad Quesada registrará una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 26,4 °C.

El IMN destaca que las condiciones generales estarán dominadas por ambiente cálido y estabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional.

Efemérides

En San José el sol saldrá a las 5:51 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La salida de la Luna será a las 2:30 p. m. y la puesta a las 2:39 a. m. La fase lunar estará hacia luna llena.