Temperaturas subirán este jueves en Costa Rica: IMN anticipa menos viento y mayor estabilidad

Este jueves subirán las temperaturas y bajará la intensidad del viento en gran parte del país, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este jueves 26 de febrero el país saldrá por completo de la influencia del empuje frío N.° 17. Esta condición provocará un aumento en las temperaturas en el Valle Central y una reducción en la cobertura nubosa en varias regiones.

Además, el IMN señala que los vientos alisios disminuirán en intensidad. Las ráfagas serán moderadas durante la madrugada. Esta variación permitirá cielos más despejados en el Caribe, la zona norte y el este del Gran Área Metropolitana. También podrían presentarse lluvias dispersas en el Pacífico Central, el Pacífico Sur y el oeste del Valle Central.

En el Valle Central, el cielo estará parcialmente nublado durante el día, con ráfagas ocasionales en la madrugada. En San José la temperatura mínima será de 16,6 °C y la máxima alcanzará los 21,5 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones despejadas y ventosas en la madrugada y la noche. Durante el día predominará el ambiente soleado. En Liberia la temperatura mínima será de 18,2 °C y la máxima llegará a los 34,5 °C.

En el Pacífico Central, el cielo estará despejado en la madrugada y la mañana. En la tarde y la noche aumentará la nubosidad. En Parrita la temperatura mínima será de 19,1 °C y la máxima alcanzará los 31,8 °C.

El Pacífico Sur iniciará el día con cielo despejado y ambiente soleado. En la tarde y la noche habrá nubosidad parcial. En Golfito la temperatura mínima será de 21,2 °C y la máxima llegará a los 28,7 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada. En Guápiles la temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 23,5 °C.

El Caribe Sur presentará nubosidad parcial durante el día. En Limón la temperatura mínima será de 20,7 °C y la máxima llegará a los 26,3 °C.

La zona norte tendrá cielo nublado en la madrugada. En el transcurso del día variará de nublado a parcialmente nublado. En Ciudad Quesada la temperatura mínima será de 12,8 °C y la máxima alcanzará los 21,6 °C.

El IMN recalca que la disminución del viento favorecerá el incremento térmico y condiciones más estables en buena parte del territorio nacional.

Efemérides

En San José el sol saldrá a las 5:51 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La luna saldrá a la 1:27 p. m. y se ocultará a la 1:39 a. m. La fase lunar estará hacia la luna llena.