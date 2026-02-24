Empuje frío provocará ráfagas de vientos y lluvias dispersas en varias regiones de Costa Rica

Vientos y lluvias marcarán el miércoles en Caribe y zona norte, mientras el Pacífico tendrá condiciones más estables.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 25 de febrero de 2026 el empuje frío N.° 17 perderá influencia sobre el país conforme avanzará hacia el océano Atlántico y se alejará de Centroamérica.

A pesar de ese desplazamiento, durante la mañana se presentarán vientos en las zonas montañosas y en sectores bajos del Pacífico Norte y del Valle Central. Además, el IMN señala que habrá lluvias ocasionales en las primeras horas del día en el Caribe y la zona norte. En las regiones del Pacífico predominará un ambiente entre despejado y parcialmente nublado.

El Valle Central tendrá nubosidad parcial en la madrugada y mañana. En las montañas se estiman nubes y viento, con lloviznas aisladas. Por la tarde y noche persistirá la nubosidad en sectores montañosos con ráfagas ocasionales. En San José se prevé una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 21,7 °C.

En el Pacífico Norte dominará un patrón soleado y ventoso durante el día. El cielo estará despejado a parcialmente nublado. En Liberia se registrará una mínima de 18,9 °C y una máxima de 32,6 °C.

El Pacífico Central tendrá pocas nubes en la mañana. En la tarde y noche el cielo estará parcialmente nublado. En Quepos se espera una temperatura mínima de 21,5 °C y una máxima de 24,4 °C.

En el Pacífico Sur el panorama será similar, con pocas nubes en las primeras horas y aumento parcial de la nubosidad en la tarde. En Golfito la mínima será de 21,5 °C y la máxima de 30,6 °C.

El Caribe Norte tendrá cielo nublado con lluvias dispersas en la madrugada y posibilidad de precipitaciones aisladas en la mañana. Luego predominará un ambiente mayormente nublado. En Guápiles se estima una temperatura mínima de 20,2 °C y una máxima de 23,2 °C.

En el Caribe Sur se anticipan condiciones nubladas con lluvias dispersas en las primeras horas del día. Más adelante el cielo estará mayormente cubierto. En Limón la temperatura oscilará entre 19,7 °C como mínima y 26,8 °C como máxima.

La zona norte tendrá cielo nublado en la madrugada con probabilidad de lluvias dispersas. En la mañana continuará mayormente nublado y en la tarde persistirá la cobertura nubosa. En Ciudad Quesada se pronostica una mínima de 14,4 °C y una máxima de 20,1 °C.

El IMN advierte que las temperaturas se mantendrán frescas en la madrugada en el centro del país y en las áreas montañosas durante el día, debido a la masa de aire asociada al sistema frontal.

El frente frío N.° 17 se alejará del país, pero dejará nubosidad, ráfagas y precipitaciones matutinas en varias regiones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Efemérides

En San José el sol saldrá a las 5:52 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La luna saldrá a las 12:24 p. m. y se ocultará a las 12:36 a. m. La fase lunar estará hacia la luna llena.