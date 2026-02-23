Empuje frío provocará ráfagas de viento de hasta 100 km/h y descenso de temperaturas este martes en Costa Rica

El IMN prevé lluvias en el Caribe y zona norte, además de vientos fuertes en el Valle Central y Pacífico Norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 24 de febrero de 2026 el país recibirá el mayor impacto del empuje frío N.° 17, el cual generará vientos acelerados, lluvias en el Caribe y un marcado descenso en las temperaturas.

El IMN señala que las ráfagas alcanzarán entre 40 km/h y 70 km/h en el Valle Central, con mayor afectación en zonas bajas y sectores montañosos. En el Pacífico Norte, las ráfagas oscilarán entre 60 km/h y 100 km/h, especialmente en las montañas y colinas de la cordillera de Guanacaste.

Además, las temperaturas disminuirán entre 2 °C y 6 °C en varias regiones, con mayor incidencia en áreas montañosas, la meseta central y gran parte de la costa del Caribe.

En cuanto a las precipitaciones, el IMN prevé lluvias variables que iniciarán en el norte del país y se intensificarán hacia el Caribe sur conforme avance el día. En el este y norte del Valle Central se estiman lluvias y lloviznas, mientras el Pacífico mantendrá condiciones entre soleadas y parcialmente nubladas, con posibles lluvias en montañas del Pacífico Sur.

El IMN prevé vientos intensos, lluvias en el Caribe y temperaturas más frescas por el empuje frío. (Rafael Pacheco Granados)

En el Valle Central, el cielo variará de parcialmente nublado a nublado, con viento fuerte en sectores montañosos durante gran parte del día. En San José la temperatura mínima será de 15,4 °C y la máxima alcanzará los 21,8 °C.

El Pacífico Norte presentará condiciones despejadas y ventosas durante la jornada. El ambiente será soleado, con ráfagas intensas en zonas altas. En Liberia la temperatura mínima será de 20,2 °C y la máxima llegará a 35 °C.

Para el Pacífico Central, el pronóstico indica nubosidad variable entre pocas nubes y parcialmente nublado. En Parrita la mínima será de 17,8 °C y la máxima alcanzará los 31,6 °C.

En el Pacífico Sur, el cielo se mantendrá entre pocas nubes y parcialmente nublado. Se estiman lluvias aisladas en sectores montañosos. En Golfito la temperatura mínima será de 21,7 °C y la máxima alcanzará los 28,8 °C.

El Caribe Norte tendrá cielo nublado con probabilidad de lluvias dispersas, que tenderán a incrementarse conforme avance el día. En Guápiles la temperatura mínima será de 20,2 °C y la máxima llegará a 26 °C.

En el Caribe Sur, el cielo estará de mayormente nublado a mayormente nublado, con lluvias que se intensificarán hacia el sur de la provincia de Limón. En Limón la mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 26,4 °C.

La zona norte presentará cielo nublado con probabilidad de lluvias dispersas, sobre todo en horas posteriores. En Ciudad Quesada la temperatura mínima será de 14,9 °C y la máxima llegará a 25,5 °C.

El IMN recalca que este martes será la jornada con mayor influencia del empuje frío, por lo que se anticipa un ambiente más fresco y ventoso en buena parte del territorio nacional.

Efemérides

En San José el sol saldrá a las 5:52 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m. La salida de la Luna será a las 11:23 a. m. La fase lunar será cuarto creciente.