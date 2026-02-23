Empuje frío N.° 17 ingresó este lunes al país: IMN advierte fuertes vientos y caída de temperaturas

Sistema frío generará fuertes vientos, lluvias en el Caribe y caída de temperaturas esta semana.

El empuje frío N.° 17 ingresó este lunes 23 de febrero al mar Caribe y se acercará al territorio nacional durante la noche, lo que provocará un aumento significativo en la intensidad del viento y un descenso en las temperaturas en varias regiones del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó a las 10:30 a. m. que el sistema se desplaza por el norte de América Central y extenderá las condiciones ventosas al menos hasta el jueves.

A partir de la noche de este lunes y hasta el jueves, se prevén ráfagas máximas entre 75 km/h y 110 km/h en el Pacífico Norte.

En las cordilleras y partes bajas del Valle Central, las intensidades oscilarán entre 50 km/h y 75 km/h.

El IMN pidió especial atención en el Pacífico Norte, la península de Nicoya, el Valle Central y zonas montañosas, debido al riesgo de afectación en techos, cableado eléctrico, rótulos y árboles.

Desde este martes aumentará la nubosidad y las lluvias en la zona norte y el Caribe, con alcance hacia el sector este del Valle Central.

El frente frío asociado podría ubicarse sobre el país o muy cerca, lo que generará un descenso en las temperaturas diurnas entre 3 °C y 7 °C respecto al promedio en el Valle Central.

Las temperaturas mínimas podrían bajar de 16 °C en centros urbanos de la Gran Área Metropolitana y ser inferiores a 10 °C en zonas altas del centro del país.

En el Pacífico Central y el Pacífico Sur no se descartan aguaceros aislados durante la tarde.

Sistema aumentará ráfagas en el Pacífico Norte y reducirá temperaturas hasta 7 °C en el Valle Central. (IMN /IMN)

El IMN alertó sobre turbulencia en navegación aérea y aumento del mar picado en el Pacífico Norte, el Golfo de Nicoya y el norte del Pacífico Central.

La entidad también recomendó evitar quemas, ya que las ráfagas podrían propiciar que se salgan de control.

Además, solicitó precaución en cuencas de la zona norte, el Caribe y el Pacífico Sur que presentan niveles moderados a altos de saturación tras las lluvias del fin de semana.