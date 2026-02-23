Sucesos

Empuje frío N.° 17 ingresó este lunes al país: IMN advierte fuertes vientos y caída de temperaturas

Vientos intensos, lluvias y descenso térmico marcarán los próximos días por el empuje frío. Estos serán los impactos en su región

Por Silvia Ureña Corrales
Clima, neblina y frío en Cartago
Sistema frío generará fuertes vientos, lluvias en el Caribe y caída de temperaturas esta semana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







