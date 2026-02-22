Empuje frío sacudirá Costa Rica este lunes con fuertes vientos y lluvias: estas son las zonas más afectadas

Vientos intensos y lluvias marcarán este lunes por influencia del empuje frío, según el IMN. Guanacaste registrará ráfagas superiores a 100 km/h.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este lunes 23 de febrero de 2026 Costa Rica estará bajo la influencia del empuje frío N.° 17, el cual se ubicará en el mar Caribe y aumentará la velocidad del viento en varias regiones.

El IMN indica que durante el día se registrarán ráfagas cercanas a 55 km/h en el Valle Central y hasta 85 km/h en el Pacífico Norte. En la noche, el viento alcanzará los 75 km/h en el Valle Central y sectores bajos de Guanacaste. En la cordillera de Guanacaste, las ráfagas superarán los 100 km/h.

Además, el IMN prevé abundante nubosidad en la zona norte, el Caribe y en las montañas del Valle Central. En estas zonas se presentarán lloviznas y lluvias débiles en sectores montañosos. En horas nocturnas, se estiman precipitaciones ocasionales cerca de la costa y en las llanuras. Parte de estas lluvias llegará a las montañas del Valle Central. En contraste, el Pacífico tendrá nubosidad entre ligera y parcial.

En el Valle Central, la madrugada iniciará despejada y ventosa. En la tarde se presentará nubosidad con lloviznas en montañas y ambiente ventoso. En la noche continuará parcialmente nublado con lluvias. En San José, la temperatura mínima será de 16,8 °C y la máxima de 24,8 °C.

El Pacífico Norte tendrá pocas nubes y viento durante toda la jornada. Las condiciones serán secas. En Liberia, la temperatura mínima será de 21,2 °C y la máxima de 36,8 °C.

En el Pacífico Central, el cielo estará de poco a parcialmente nublado durante el día y la noche. No se estiman lluvias relevantes. En Quepos, la temperatura mínima será de 21,1 °C y la máxima de 24,8 °C.

El Pacífico Sur registrará pocas nubes en la mañana. En la tarde habrá nubosidad parcial con aguaceros dispersos. En la noche el cielo estará parcialmente nublado. En Golfito, la temperatura mínima será de 22,3 °C y la máxima de 29,3 °C.

El Caribe Norte permanecerá nublado gran parte del día. En la tarde y noche se esperan lluvias. En Guápiles, la temperatura mínima será de 20,8 °C y la máxima de 26,7 °C.

En el Caribe Sur, el cielo estará nublado en la mañana. En la tarde habrá nubosidad parcial con lluvias. En la noche continuarán las precipitaciones. En Limón, la temperatura mínima será de 21,3 °C y la máxima de 26,7 °C.

La zona norte tendrá cielo parcialmente nublado a nublado con lluvias durante el día y la noche. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 15,5 °C y la máxima de 26,1 °C.

El IMN recalca que el aumento del viento será el factor más relevante de la jornada, especialmente en el norte y centro del país.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:53 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m. La salida de la Luna será a las 10:26 a. m. y la puesta a las 11:32 p. m. La fase lunar estará hacia cuarto creciente.