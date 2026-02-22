Sucesos

Empuje frío sacudirá Costa Rica este lunes con fuertes vientos y lluvias: estas son las zonas más afectadas

El IMN advierte sobre un aumento significativo en la velocidad del viento y precipitaciones este 23 de febrero

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Clima, neblina y frío en Cartago
Vientos intensos y lluvias marcarán este lunes por influencia del empuje frío, según el IMN. Guanacaste registrará ráfagas superiores a 100 km/h. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCclimaclima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.