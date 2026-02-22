Sucesos

IMN advierte nuevas afectaciones por empuje frío durante los próximos días

Vientos intensos, lluvias y madrugadas más frías marcarán el inicio de semana en varias regiones del país. Conozca cuáles zonas sentirán más el impacto y qué recomienda el IMN

Por Silvia Ureña Corrales
Empuje frío traerá fuertes vientos, lluvias y temperaturas más bajas hasta el miércoles, con advertencia para varias regiones. (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

