IMN advierte nuevas afectaciones por empuje frío durante los próximos días

Empuje frío traerá fuertes vientos, lluvias y temperaturas más bajas hasta el miércoles, con advertencia para varias regiones.

El empuje frío N.º 17 comenzó a influenciar a Costa Rica este domingo 22 de febrero y provocará ráfagas de hasta 110 km/h, aumento de lluvias y un descenso de temperaturas durante los primeros días de la semana, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) .

De acuerdo con el aviso meteorológico, el sistema se desplazó por el golfo de México y empezó a acercarse al norte de Centroamérica. Durante la mañana se registraron ráfagas fuertes en Guanacaste y el Valle Central debido a cambios en la presión atmosférica.

El IMN prevé que el fenómeno mantenga su efecto al menos hasta el miércoles. Desde este lunes se espera un incremento significativo del viento, con ráfagas estimadas entre 75 km/h y 110 km/h en el Pacífico Norte, y entre 50 km/h y 75 km/h en el Valle Central.

El IMN alertó sobre ráfagas intensas, aumento de nubosidad y descenso de hasta 7 °C en el Valle Central durante la semana.

En la zona norte, el Caribe y el este del Valle Central se anticipa mayor nubosidad y aumento de precipitaciones durante los primeros días de la semana. Para el martes existe alta probabilidad de que el frente frío asociado se ubique sobre el país o en las cercanías.

El IMN proyectó un descenso de temperaturas diurnas entre 3 °C y 7 °C respecto al promedio en el Valle Central. Las mínimas podrían bajar de 16 °C en centros urbanos de la Gran Área Metropolitana y ser inferiores a 10 °C en las cordilleras del centro del país.

La institución emitió una advertencia por vientos fuertes en el Pacífico Norte, la península de Nicoya, el Valle Central y sectores montañosos. También pidió especial atención en las cuencas de la zona norte, el Pacífico Sur y el Caribe, donde los suelos presentan niveles moderados a elevados de saturación.

El IMN recomendó tomar medidas preventivas ante posibles afectaciones en techos, cableado eléctrico, rótulos y árboles. Además, solicitó precaución en la navegación aérea por aumento de turbulencia y en la navegación marítima por mar picado, especialmente en el Pacífico Norte, el golfo de Nicoya y el norte del Pacífico Central.