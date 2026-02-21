Sucesos

Empuje frío elevará vientos hasta 85 km/h y aumentará nubosidad este domingo en Costa Rica: estas serán las zonas

Vientos intensos, nubosidad y lluvias marcarán este domingo en Costa Rica por el empuje frío. Conozca las regiones donde el impacto será mayor

Por Silvia Ureña Corrales
Empuje frío N 17 generará ráfagas de hasta 85 km/h y lluvias en el Caribe y la zona norte este domingo, según el IMN. (Rafael Pacheco Granados)







