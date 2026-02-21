Empuje frío elevará vientos hasta 85 km/h y aumentará nubosidad este domingo en Costa Rica: estas serán las zonas

Empuje frío N 17 generará ráfagas de hasta 85 km/h y lluvias en el Caribe y la zona norte este domingo, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este domingo 22 de febrero de 2026 Costa Rica estará bajo la influencia del empuje frío N.º 17, el cual iniciará su desplazamiento hacia Centroamérica.

El IMN prevé un aumento progresivo en la intensidad de los vientos alisios. Las ráfagas alcanzarán entre 40 y 60 km/h en el Valle Central. En el norte de Guanacaste oscilarán entre 60 y 85 km/h.

Además, el IMN anticipa lluvias intermitentes en la provincia de Limón y en la zona norte. También prevé condiciones nubladas en Cartago y en sectores del norte de San José y de Heredia.

En el Pacífico Sur y el Pacífico Central se esperan aguaceros aislados durante la tarde. Guanacaste mantendrá condiciones mayormente despejadas y sin precipitaciones significativas.

En el Valle Central el cielo estará parcialmente nublado durante la jornada. En San José la temperatura mínima será de 17,7 °C y la máxima de 24,6 °C.

El Pacífico Norte presentará pocas nubes y condiciones ventosas durante el día. En Nicoya la temperatura mínima será de 21,5 °C y la máxima de 37,2 °C.

En el Pacífico Central predominará nubosidad variable. Se esperan lluvias aisladas en la tarde. En Parrita la temperatura mínima será de 17,7 °C y la máxima de 31,9 °C.

El Pacífico Sur tendrá cielo de poca a parcial nubosidad. Se estiman chubascos aislados en la tarde. En Golfito la temperatura mínima será de 21,9 °C y la máxima de 29,8 °C.

En el Caribe Norte el cielo estará nublado con lluvias dispersas en la mañana. En Guápiles la temperatura mínima será de 21,5 °C y la máxima de 25,8 °C.

El Caribe Sur mantendrá nubosidad y precipitaciones dispersas en las primeras horas del día. En Limón la temperatura mínima será de 21,2 °C y la máxima de 27 °C.

En la zona norte se anticipa cielo nublado con lluvias intermitentes. En Ciudad Quesada la temperatura mínima será de 16,3 °C y la máxima de 24,3 °C.

El IMN señala que estas condiciones responderán al avance del empuje frío, el cual reforzará el patrón ventoso y favorecerá mayor cobertura nubosa en el este del país.

Efemérides

En San José el sol saldrá a las 5:53 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m. La salida de la luna será a las 9:35 a. m. y su puesta a las 10:31 p. m. La fase lunar se dirigirá hacia cuarto creciente.