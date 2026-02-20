Clima en Costa Rica este sábado: lluvias y alta humedad marcarán la jornada, según el IMN

El IMN prevé sábado húmedo y con lluvias dispersas en el Caribe y Pacífico Sur, además de calor intenso en el Pacífico Norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 21 de febrero de 2026 estará marcado por alta humedad, vientos alisios moderados y posibilidad de lluvias dispersas en ambas vertientes del país, según el pronóstico regional.

El IMN señala que la humedad alta persistirá durante el fin de semana. También indica que los vientos alisios soplarán con intensidad moderada en todo el territorio nacional. Hacia el cierre del domingo aumentarán los vientos del norte en el centro y norte del país.

Para este sábado ingresará nubosidad variable hacia el Caribe y partes de la zona norte. Esa condición generará lluvias ocasionales dispersas en la mañana y en la tarde. En la vertiente del Pacífico predominará cielo parcial a mayormente nublado. El Pacífico Central y el Pacífico Sur registrarán aguaceros y chubascos aislados, en especial en sectores montañosos y zonas cercanas a la costa.

En el Valle Central, la madrugada tendrá pocas nubes y viento moderado. En la tarde aumentará la nubosidad con chubascos hacia el sector oeste. San José registrará una temperatura mínima de 17,1 °C y una máxima de 23,6 °C.

El Pacífico Norte presentará cielo con pocas nubes y condiciones ventosas, sobre todo en sectores montañosos. Liberia tendrá una mínima de 21,6 °C y una máxima de 37,2 °C, lo que mantendrá un ambiente caluroso.

En el Pacífico Central, la mañana iniciará con nubosidad parcial. Durante la tarde aumentará la cobertura nubosa con lluvias en zonas altas y chubascos cerca de la costa. Parrita marcará una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 31,9 °C.

El Pacífico Sur tendrá cielo parcial a nublado. Se prevén chubascos cerca del golfo en horas de la tarde. Golfito reportará una mínima de 21,9 °C y una máxima de 29 °C.

En el Caribe Norte, el cielo permanecerá mayormente nublado con posibilidad de lluvia durante gran parte del día. Guápiles registrará una temperatura mínima de 21,4 °C y una máxima de 24,6 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares, con abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones. Limón tendrá una mínima de 22,1 °C y una máxima de 26,9 °C.

En la zona norte, el cielo estará nublado con posibilidad de lluvias en distintos momentos del día. Ciudad Quesada reportará una temperatura mínima de 16,6 °C y una máxima de 25,6 °C.

El IMN advierte que el ambiente será cálido y húmedo debido a la alta humedad presente en la región.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:53 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m. La luna saldrá a las 8:48 a. m. y se ocultará a las 9:34 p. m. La fase lunar estará hacia cuarto creciente.