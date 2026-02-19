Clima ventoso este viernes en Costa Rica: IMN prevé ráfagas de hasta 85 km/h

El IMN anticipa viento fuerte en Guanacaste y lluvias aisladas en la tarde. Tome previsiones ante las ráfagas intensas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 20 de febrero de 2026 aumentará el ingreso de humedad desde el mar Caribe hacia el territorio nacional. Esta condición generará mayor nubosidad y precipitaciones en distintos sectores.

El IMN advierte sobre ráfagas entre 30 y 55 km/h en el Pacífico Norte, el Valle Central y zonas montañosas. En el norte de Guanacaste, las ráfagas alcanzarán hasta 85 km/h. Esta condición obligará a extremar medidas de precaución, sobre todo en carretera y en áreas abiertas.

En el Valle Central se anticipa cielo de parcialmente nublado a mayormente despejado en la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad con lluvias ocasionales y viento moderado. En San José, la temperatura mínima será de 17,1 °C y la máxima de 23,2 °C.

El Pacífico Norte mantendrá pocas nubes y viento moderado a fuerte durante el día. No se estiman precipitaciones en la región. En Liberia, la temperatura mínima será de 19,8 °C y la máxima de 35,4 °C.

En el Pacífico Central se prevé cielo de pocas nubes a parcialmente nublado. En la tarde se presentarán aguaceros aislados. En Quepos, la temperatura mínima será de 21,3 °C y la máxima de 32 °C.

El Pacífico Sur tendrá nubosidad parcial a mayor durante el día, con posibilidad de lluvias aisladas en la tarde. En Golfito, la temperatura mínima será de 21,8 °C y la máxima de 33,6 °C.

En el Caribe Norte, el IMN pronostica cielo mayormente nublado con lluvias durante el día y posibles aguaceros aislados. En Guápiles, la temperatura mínima será de 20,9 °C y la máxima de 28,4 °C.

El Caribe Sur mantendrá nubosidad variable con probabilidad de precipitaciones en distintos momentos de la jornada. En Limón, la temperatura mínima será de 22 °C y la máxima de 29 °C.

En la zona norte predominará el cielo mayormente nublado con posibilidad de aguaceros aislados. En Ciudad Quesada, la temperatura mínima será de 17,5 °C y la máxima de 27 °C.

El IMN también prevé nubosidad variable con lluvias en distintos momentos del día en el Caribe. Parte de esa nubosidad se extenderá hacia el centro del país.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:54 a. m. y se ocultará a las 5:46 p. m. La salida de la Luna será a las 8:04 a. m. y su puesta a las 8:39 p. m. La fase lunar estará hacia cuarto creciente.