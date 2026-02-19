Sucesos

Clima ventoso este viernes en Costa Rica: IMN prevé ráfagas de hasta 85 km/h

El IMN anticipa ráfagas intensas, aumento de nubosidad y lluvias aisladas este viernes 20 de febrero. Conozca cuáles regiones sentirán más viento

Por Silvia Ureña Corrales
El IMN prevé lluvias en Limón y zona norte, mientras el Pacífico tendrá calor y ráfagas de viento.
El IMN anticipa viento fuerte en Guanacaste y lluvias aisladas en la tarde. Tome previsiones ante las ráfagas intensas. (Canva/Canva)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

