Sucesos

Vientos de hasta 90 km/h y calor de 35,2 °C marcarán el clima este sábado en Costa Rica: así estará el tiempo por zona

El pronóstico del IMN anticipa un sábado con ráfagas intensas, calor y lluvias ocasionales en el Caribe. Conozca cómo variará el tiempo en cada región del país

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica tendrá este sábado fuertes vientos, calor intenso en Guanacaste y lluvias ocasionales en el Caribe, según el pronóstico del IMN. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
climaclima en Costa RicaIMNSUCnotas ia
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.