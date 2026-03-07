Vientos de hasta 90 km/h y calor de 35,2 °C marcarán el clima este sábado en Costa Rica: así estará el tiempo por zona

Costa Rica tendrá este sábado fuertes vientos, calor intenso en Guanacaste y lluvias ocasionales en el Caribe, según el pronóstico del IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 7 de marzo el país tendrá condiciones marcadas por vientos alisios moderados a acelerados y nubosidad variable.

Las ráfagas alcanzarán entre 30 km/h y 60 km/h en amplias zonas. En sectores montañosos y en el norte de Guanacaste podrían llegar hasta 90 km/h, según el pronóstico oficial.

Durante la madrugada y la mañana ingresará nubosidad desde el Caribe. Este patrón generará lluvias ocasionales en esa región. En la tarde aumentará la nubosidad en las montañas del Pacífico Central y del Pacífico Sur. En esas zonas habrá posibilidad de chubascos aislados.

En la noche, el país presentará cielo entre despejado y parcialmente nublado en la mayor parte del territorio.

En el Valle Central, la jornada iniciará con pocas nubes y ráfagas ocasionales. En la tarde el cielo variará entre parcial y mayormente nublado con viento moderado. San José tendrá una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 25,3 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones secas y ventosas durante el día. Predominará el cielo con pocas nubes. Nicoya registrará una mínima de 20,7 °C y una máxima de 35,2 °C, una de las temperaturas más altas del país.

En el Pacífico Central el cielo se mantendrá con poca nubosidad durante la mañana. En la tarde aumentará la cobertura nubosa en zonas montañosas y habrá posibilidad de lluvias aisladas. Parrita tendrá una mínima de 21 °C y una máxima de 32,4 °C.

El Pacífico Sur iniciará el día con pocas nubes. En la tarde el cielo pasará de parcialmente a mayormente nublado. El IMN prevé chubascos aislados en algunos sectores. Golfito tendrá una temperatura mínima de 22 °C y una máxima de 33,7 °C.

La región del Caribe Norte tendrá mayor cobertura nubosa durante la madrugada y la mañana. En ese periodo habrá lluvias ocasionales. En la tarde el cielo presentará nubosidad parcial. Guápiles registrará una mínima de 21,4 °C y una máxima de 28,8 °C.

En el Caribe Sur también se anticipa nubosidad durante las primeras horas del día con posibles lluvias. En la tarde persistirá la nubosidad parcial y se estiman lluvias en sectores montañosos. Limón tendrá una mínima de 21,2 °C y una máxima de 29 °C.

La zona norte presentará nubosidad parcial a mayormente nublada en la madrugada y la mañana. El IMN prevé lluvias ocasionales en ese periodo. En la tarde persistirá la nubosidad variable. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 16 °C y una máxima de 26,8 °C.

El viento será uno de los factores más notorios del día. Las ráfagas se sentirán con mayor intensidad en sectores montañosos y en el norte del país.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:47 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m.. La luna saldrá a las 9:19 p. m. y se ocultará a las 8:28 a. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.