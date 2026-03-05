Sucesos

Vientos alisios y calor dominarán este viernes en Costa Rica: temperaturas llegarán a 35,8 °C

Revise cómo estarán las condiciones del tiempo y las temperaturas en cada zona de Costa Rica

Por Silvia Ureña Corrales
El IMN prevé un viernes cálido con viento moderado. Habrá lluvias ocasionales en el Caribe y chubascos aislados en montañas del Pacífico. (Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

