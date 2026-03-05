Vientos alisios y calor dominarán este viernes en Costa Rica: temperaturas llegarán a 35,8 °C

El IMN prevé un viernes cálido con viento moderado. Habrá lluvias ocasionales en el Caribe y chubascos aislados en montañas del Pacífico.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este viernes 6 de marzo el tiempo en Costa Rica estará marcado por vientos alisios moderados y un ambiente cálido en gran parte del país.

El reporte señala que el viento favorecerá la formación de brisas marinas hacia sectores del Pacífico. Durante la madrugada y la mañana podrían presentarse lluvias ocasionales cerca de la franja costera de Limón y en las montañas de la zona norte. Además, el calor persistirá durante la mañana y la tarde, sobre todo en llanuras y zonas bajas del territorio nacional.

En la tarde se anticipan chubascos aislados en zonas montañosas del Pacífico Central y del Pacífico Sur. También podrían aparecer lluvias muy locales en la península de Nicoya y en sectores del sureste del Pacífico Norte. El IMN indica que en el oeste y en las montañas al norte del Valle Central podrían ocurrir aguaceros breves. Durante la noche la nubosidad se concentrará principalmente en áreas montañosas.

En el Valle Central el día iniciará con pocas nubes. En la tarde el cielo variará de parcialmente nublado. Existe posibilidad de lluvias breves en el oeste de la región. San José tendrá una temperatura mínima de 16,6 °C y una máxima de 26 °C.

El Pacífico Norte presentará cielo con pocas nubes y viento moderado durante gran parte del día. En la tarde podrían aparecer lluvias muy aisladas en la península de Nicoya. Liberia registrará una mínima de 21,6 °C y una máxima de 35,8 °C.

En el Pacífico Central predominará el cielo con pocas nubes durante la mañana. En la tarde habrá nubosidad parcial y posibles lluvias aisladas en sectores montañosos. Quepos tendrá temperaturas entre 21,7 °C y 32,2 °C.

El Pacífico Sur iniciará con cielo poco nublado. En la tarde aumentará la nubosidad y aparecerán lluvias aisladas. Golfito registrará una temperatura mínima de 21,8 °C y una máxima de 34 °C.

En el Caribe Norte habrá nubosidad parcial con lluvias ocasionales durante la madrugada y la mañana. En el resto del día el cielo se mantendrá parcialmente nublado. Guápiles tendrá una mínima de 21,2 °C y una máxima de 28,9 °C.

El Caribe Sur también tendrá nubosidad parcial con lluvias ocasionales en las primeras horas del día. En la tarde podrían aparecer lluvias aisladas en sectores montañosos. Limón presentará temperaturas entre 21 °C y 29,3 °C.

En la zona norte se esperan cielos entre parcialmente y mayormente nublados con lluvias ocasionales en la madrugada y la mañana. Durante la tarde y la noche predominará el cielo parcialmente nublado. Ciudad Quesada registrará una mínima de 15,9 °C y una máxima de 26,4 °C.

Las condiciones cálidas continuarán en gran parte del país. Este comportamiento responderá a la influencia del viento y al calentamiento en las llanuras y zonas bajas.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:48 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La salida de la luna ocurrirá a las 8:31 p. m. y la puesta a las 7:48 a. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.