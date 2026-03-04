Jueves caluroso en Costa Rica: el IMN advierte viento fuerte y temperaturas de hasta 36,6 °C

El IMN prevé calor, viento y cielo poco nublado este jueves en Costa Rica. Liberia llegará a 36,6 °C y podrían darse lluvias aisladas en zonas montañosas.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indica que este jueves 5 de marzo el tiempo en Costa Rica estará marcado por condiciones cálidas y viento moderado en varias regiones del país.

El informe señala la presencia de un sistema de alta presión en el Atlántico occidental. Este patrón mantendrá los vientos alisios acelerados en Centroamérica. Las ráfagas se sentirán con mayor fuerza en las cordilleras y en el Pacífico Norte.

Durante la mañana predominará poca nubosidad en la mayor parte del territorio nacional. En la tarde el cielo variará de poco a parcialmente nublado. Las nubes se concentrarán sobre las zonas montañosas. El IMN prevé posibilidad de lluvias aisladas y de corta duración cerca de las montañas del Pacífico Central y del Pacífico Sur.

En el Valle Central se espera cielo con pocas nubes durante gran parte del día y ráfagas ocasionales de viento. San José tendrá una temperatura mínima de 19,8 °C y una máxima de 26,9 °C.

En el Pacífico Norte dominará un ambiente muy caluroso con cielo despejado en la mañana y pocas nubes más tarde. El viento soplará con intensidad moderada. Liberia registrará una mínima de 20,4 °C y una máxima de 36,6 °C.

Para el Pacífico Central el IMN anticipa cielo despejado en la mañana y nubosidad parcial en la tarde. Cerca de las montañas podría presentarse lluvia aislada de corta duración. Quepos tendrá temperaturas entre 23,5 °C y 33,2 °C.

En el Pacífico Sur se prevé cielo despejado durante las primeras horas del día. En la tarde aumentará la nubosidad. El IMN mantiene posibilidad de precipitaciones breves en sectores montañosos. Golfito tendrá una mínima de 23,7 °C y una máxima de 34,2 °C.

La región del Caribe Norte presentará condiciones estables con nubosidad variable. El cielo variará de parcialmente nublado a pocas nubes durante la jornada. Guápiles tendrá temperaturas entre 19,7 °C y 29,2 °C.

En el Caribe Sur también predominará nubosidad parcial con periodos de cielo más despejado. Limón registrará una mínima de 22,7 °C y una máxima de 30,3 °C.

La zona norte iniciará el día con nubosidad y luego el cielo variará a parcialmente nublado. Las nubes se concentrarán sobre las montañas en la tarde. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 19,7 °C y 28,2 °C.

El IMN destaca que el calor persistirá en buena parte del país debido a la escasa nubosidad matutina y a la influencia de los vientos alisios acelerados.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:48 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.