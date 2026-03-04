Sucesos

Jueves caluroso en Costa Rica: el IMN advierte viento fuerte y temperaturas de hasta 36,6 °C

El IMN pronostica un jueves caluroso en Costa Rica, con viento fuerte en varias regiones y temperaturas que alcanzarán los 36,6 °C en el Pacífico Norte

Por Silvia Ureña Corrales
San José, de buen clima, con sol y luna
El IMN prevé calor, viento y cielo poco nublado este jueves en Costa Rica. Liberia llegará a 36,6 °C y podrían darse lluvias aisladas en zonas montañosas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







