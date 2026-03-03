Sucesos

Clima en Costa Rica: calor fuerte y vientos alisios dominarán este miércoles

El pronóstico del IMN anuncia una jornada marcada por calor, ráfagas de viento y variaciones de nubosidad en distintas regiones del país

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Tomas de Dron San José
El IMN prevé calor intenso, vientos alisios fuertes y nubosidad parcial en Caribe y zona norte este miércoles en Costa Rica. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCclimaclima en Costa RicaIMN
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.