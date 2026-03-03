Clima en Costa Rica: calor fuerte y vientos alisios dominarán este miércoles

El IMN prevé calor intenso, vientos alisios fuertes y nubosidad parcial en Caribe y zona norte este miércoles en Costa Rica.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este miércoles 4 de marzo las condiciones del tiempo estarán marcadas por vientos alisios aún fuertes y temperaturas elevadas en gran parte del territorio nacional.

El reporte indica que los vientos alisios mantendrán intensidad importante durante la jornada. Sin embargo, su fuerza disminuirá de forma gradual conforme avance el día. Esta situación favorecerá cielos mayormente soleados en amplias zonas del país.

En el Caribe y la zona norte predominará el cielo parcialmente nublado, con posibilidad de lluvias débiles muy localizadas. Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores montañosos.

Durante la tarde, el Pacífico central y el Pacífico sur presentarán mayor cobertura nubosa. El IMN señala una baja probabilidad de lluvia. No obstante, no se descartan chubascos aislados en áreas montañosas.

En contraste, el Valle Central y el Pacífico norte experimentarán ambiente cálido y soleado, con temperaturas altas en zonas bajas del país.

En el Valle Central se anticipa cielo de pocas nubes durante el día y ráfagas ocasionales de viento. San José registrará una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 23,1 °C.

El Pacífico Norte tendrá condiciones despejadas y ventosas durante gran parte de la jornada. Nicoya destacará con ambiente muy caluroso. La temperatura mínima será de 20,1 °C y la máxima alcanzará los 37,6 °C.

En el Pacífico Central el día iniciará despejado. La nubosidad aumentará en la tarde cerca de zonas montañosas. Parrita tendrá una temperatura mínima de 18,3 °C y una máxima de 31,7 °C.

El Pacífico Sur mostrará cielo entre despejado y parcialmente nublado. En sectores del golfo se prevén chubascos aislados en la tarde. Golfito registrará una mínima de 21 °C y una máxima de 29,4 °C.

En el Caribe Norte el cielo variará entre pocas nubes y parcialmente nublado. Se esperan lluvias aisladas en zonas montañosas durante la tarde. Guápiles tendrá una temperatura mínima de 20,3 °C y una máxima de 27,1 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones estables con nubosidad parcial durante el día. Limón registrará una mínima de 20,9 °C y una máxima de 29,0 °C.

En la zona norte predominará el cielo parcialmente nublado con posibilidad de lluvia aislada. Ciudad Quesada tendrá una temperatura mínima de 15,8 °C y una máxima de 25 °C.

Las temperaturas altas dominarán gran parte de las llanuras y zonas bajas del país. Este comportamiento responde a la influencia de los vientos alisios y a la presencia de condiciones mayormente soleadas.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:49 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La salida de la luna será a las 6:56 p. m. y su puesta a las 06:31 a. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante.