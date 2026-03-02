Vientos alisios acelerados y calor marcarán el tiempo este martes en Costa Rica

El IMN prevé martes con vientos alisios fuertes, calor y cielo mayormente despejado en todo el país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este martes 3 de marzo de 2026 el país tendrá vientos alisios acelerados y ambiente estable. El pronóstico indica ausencia de precipitaciones y temperaturas cálidas en varias regiones .

El IMN señala que el aumento de la presión atmosférica sobre el mar Caribe provocará una aceleración de los vientos alisios en Costa Rica. Las ráfagas se percibirán en las cordilleras y en las llanuras del Pacífico Norte. La atmósfera se mantendrá seca durante la jornada.

Para el Valle Central se anticipa cielo de pocas nubes a parcialmente nublado. El viento alisio soplará en forma ocasional. En San José la temperatura mínima será de 17,3 °C y la máxima llegará a 25,8 °C.

En el Pacífico Norte predominará el cielo despejado y el viento alisio constante. El ambiente será caluroso durante la tarde. En Liberia la mínima será de 21,1 °C y la máxima alcanzará 35,7 °C.

El Pacífico Central tendrá cielo despejado en la mañana y nubosidad parcial en la tarde. El viento será menos intenso que en el norte del país. En Quepos la temperatura mínima será de 21,2 °C y la máxima será de 32,3 °C.

Para el Pacífico Sur se espera cielo despejado en las primeras horas del día y nubosidad parcial después del mediodía. El calor será significativo. En Golfito la mínima será de 21,6 °C y la máxima llegará a 33,9 °C.

En el Caribe Norte habrá nubosidad parcial con periodos de pocas nubes. El patrón seco dominará la región. En Guápiles la temperatura mínima será de 20,1 °C y la máxima alcanzará 28,6 °C.

El Caribe Sur presentará pocas nubes durante gran parte del día. El IMN descarta lluvias. En Limón la mínima será de 21,1 °C y la máxima será de 30,5 °C.

La zona norte registrará nubosidad parcial y ráfagas en sectores montañosos por efecto de los vientos alisios. En Ciudad Quesada la temperatura mínima será de 18,1 °C y la máxima llegará a 26,8 °C.

El IMN recalca que marzo se caracteriza por condiciones secas. Este martes no se proyectan precipitaciones en el territorio nacional.

Efemérides

En San José el sol saldrá a las 5:49 a. m. y se ocultará a las 5:47 p. m. La salida de la luna será a las 6:08 p. m. y su puesta a las 5:52 a. m. La fase lunar será luna llena.