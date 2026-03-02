Sucesos

Siete zonas de Costa Rica registraron menos de 10 °C este lunes 2 de marzo

Conozca cuáles localidades registraron las temperaturas más bajas del país

Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna y neblina, clima
Siete estaciones del país registraron menos de 10 °C este 2 de marzo. Cerro de la Muerte marcó la mínima más baja con 4,5 °C. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

