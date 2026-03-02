Siete zonas de Costa Rica registraron menos de 10 °C este lunes 2 de marzo

Siete estaciones del país registraron menos de 10 °C este 2 de marzo. Cerro de la Muerte marcó la mínima más baja con 4,5 °C.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este 2 de marzo de 2026 la temperatura mínima más baja del país se registró en Cerro de la Muerte, con 4,5 °C. El dato corresponde a mediciones divulgadas por la entidad.

Además de Cerro de la Muerte (4,5 °C), el Volcán Turrialba marcó 5,7 °C y el Volcán Irazú reportó 5,7 °C. En el Volcán Poás la mínima fue de 6,2 °C.

En el Valle Central, Rancho Redondo (Goicoechea) registró 8,4 °C. La Unión (Cartago) reportó 9,4 °C y Patio de Agua, en Coronado, alcanzó 9,5 °C.

Estos valores reflejan el descenso térmico en sectores de mayor altitud, donde las condiciones suelen ser más frías durante la madrugada.

En contraste, la temperatura mínima más alta del país se presentó en Puntarenas, con 27,9 °C.

En la región del Pacífico Sur, además de Cerro de la Muerte, se reportaron valores bajos en estaciones como Altamira, con 14,3 °C, y Brisas de Coto Brus, con 16,6 °C.

En el Caribe Sur se reportaron 13,2 °C en Juan Viñas y 16,4 °C en Turrialba.

El Pacífico Norte concentró los valores más elevados. Además de Puntarenas con 27,9 °C, se reportaron 27,3 °C en Cipiancí (Cañas), 27,2 °C en UCR Santa Cruz y 27,1 °C en Pitahaya.

En el Pacífico Central, La Gilia Parrita alcanzó 23 °C y Herradura 24 °C, mientras que en el Caribe Norte se reportaron 19,6 °C en Fruta de Pan (Guápiles) y 20,3 °C en la Universidad Earth.

El país estará bajo condiciones atmosféricas estables debido al bajo contenido de humedad en el ambiente, según el IMN. Además, se prevé un aumento en la intensidad de los vientos alisios, lo que generará ráfagas ocasionales, principalmente en el centro y norte del territorio.

Para esta jornada se estiman ráfagas entre 30 y 60 kilómetros por hora (km/h) en el Valle Central y el Pacífico norte. En el norte de Guanacaste y en las zonas montañosas, los vientos oscilarán entre 60 y 90 km/h. El IMN también anticipa mayor nubosidad en la zona norte y el Caribe, con posibilidad de lloviznas en sectores montañosos y cerca de la costa de Limón. En el resto del país predominará nubosidad entre escasa y parcial.